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    Durchwachsene Entwicklung - Gegenläufige Impulse

    Aktien Asien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Fernostbörsen reagieren uneinheitlich auf Impulse
    • Kospi steigt nach starken Quartalszahlen aus den USA
    • Chinas Börsen legen zu, Nikkei und ASX geben nach
    Aktien Asien - Durchwachsene Entwicklung - Gegenläufige Impulse
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Damit reagierten sie auf gegenläufige Impulse.

    US-Präsident Donald Trump war Spekulationen entgegengetreten, er plane nach den US-Zwischenwahlen neue Angriffe gegen den Iran. In einem Interview der britischen "Financial Times" wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in den USA hatte Trump nach Angaben der Zeitung gesagt, die USA hätten keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff.

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    Positiv wirkten sich auch die Vorgaben aus dem US-Halbleitersektor aus. "Dass die Anleger inzwischen sehr genau zwischen den einzelnen Unternehmen unterscheiden, zeigen die Quartalszahlen von AMD ", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. "Der Halbleiterkonzern kann mit seinen Ergebnissen überzeugen und wird mit einem deutlichen Kurssprung belohnt." Das spiegelte sich in der Entwicklung in Südkorea wider. Der Kospi-Index stieg um 0,6 Prozent und stabilisierte sich so nach den Verlusten am Vortag.

    Nicht ganz so eindeutig war das Bild an den übrigen Märkten. Sie reagierten damit auf den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA. "Für die US-Regierung könnte es erheblich schwieriger werden, ihre wirtschaftspolitischen Vorhaben durch den Kongress zu bringen", interpretierte Lipkow das Ergebnis. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand.

    Vergleichsweise deutlich gaben japanische Aktien nach. Der Nikkei 225 beendete den Handel 1,4 Prozent tiefer mit 62.188,63 Punkten, holte damit aber auch einen Teil der Vortagesschwäche nach. Wegen eines Feiertags hatte am Dienstag kein Handel stattgefunden. Auch der australische S&P ASX 200 schwächelte und verlor 0,59 Prozent auf 8.834,45 Punkte.

    Besser war dagegen die Entwicklung in China. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland legte um 2,3 Prozent zu, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 1,5 Prozent. Von Bloomberg zusammengestellte Daten hatten gezeigt, dass die Stützungskäufe für den chinesischen Markt über börsengehandelte Fonds zugenommen haben./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,28 % und einem Kurs von 464,1 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 627,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 540,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von +16,54 %/+57,55 % bedeutet.





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