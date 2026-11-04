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    Omnissa weitet die Sovereign Solution auf neue Märkte aus, um Unternehmen eine sichere Umgebung für KI zu bieten

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    ~ Mit der weltweiten Ausweitung der Omnissa Sovereign Solution können Unternehmen stärker selbst bestimmen, wo und wie ihr digitaler Arbeitsplatz verwaltet wird ~

    ~ Eine sichere Private-Cloud-Umgebung und souveräne Bereitstellung unterstützen Unternehmen dabei, beim zunehmenden Einsatz von KI-Agenten auf dem Endgerät die Kontrolle zu behalten ~

    ~ Die Ankündigung erfolgt im Rahmen der Omnissa ONE EMEA 2026 in Amsterdam ~

    AMSTERDAM & MOUNTAIN VIEW, Calif. , 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Omnissa, ein führender Plattformanbieter für die Absicherung des Agentic Endpoints, hat heute auf der Omnissa ONE EMEA die Ausweitung der Omnissa Sovereign Solution (OSS) auf sechs neue Märkte in Europa und Asien bekannt gegeben. OSS wird als Komplettservice angeboten und soll sicherstellen, dass Kundendaten, Servicebetrieb, technischer Support und Kundenverträge im jeweiligen Land des Kunden verbleiben. OSS ist bereits auf mehreren Hunderttausend Endgeräten in Österreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Tschechien im Einsatz, unter anderem bei Kunden aus geschäftskritischen und regulierten Branchen.

    Omnissa logo

    Eine sichere Umgebung für den Einsatz von KI:
    Europa strebt mehr Kontrolle und Governance über den gesamten KI-Stack an. Die Prinzipien der Souveränität dürfen sich dabei nicht darauf beschränken, wo KI-Modelle betrieben oder Daten gespeichert werden: Sie müssen auch regeln, wo KI-Agenten laufen, worauf sie zugreifen können und wer über die zugrunde liegende Infrastruktur bestimmt. Damit wird der virtuelle oder physische Endpoint zur zentralen Schaltstelle, an der festgelegt wird, wie und wo diese Agenten agieren dürfen. Bei Omnissa Workspace ONE und Omnissa Horizon können Kunden das Bereitstellungsmodell wählen, das zu ihren Anforderungen passt – einschließlich des Betriebs im eigenen Rechenzentrum.

    Souveräne Kontrolle ist jetzt auch in weiteren Märkten möglich:
    OSS ist inzwischen in acht Märkten in Europa und Asien verfügbar: Österreich, Deutschland, Spanien, Tschechien, die Slowakei, Schweden, Südkorea und Indien. In den kommenden Monaten ist die Expansion in sieben weitere Märkte geplant, nämlich Frankreich, Norwegen, Polen, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand. Durch die neue Unterstützung des Microsoft Windows Server Betriebssystems lässt sich das souveräne Betriebsmodell OSS über Endgeräte hinaus auf weitere Teile der Unternehmens-IT ausweiten. Damit reagiert Omnissa darauf, dass Unternehmen Souveränität immer häufiger nicht nur über den Speicherort ihrer Daten definieren – entscheidend ist vielmehr, die Kontrolle darüber zu haben, wer die Umgebung betreibt und betreut, welcher Rechtsordnung sie unterliegt und zunehmend auch, welche KI-Agenten dort eingesetzt werden.

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    PR Newswire (dt.)
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    Omnissa weitet die Sovereign Solution auf neue Märkte aus, um Unternehmen eine sichere Umgebung für KI zu bieten ~ Mit der weltweiten Ausweitung der Omnissa Sovereign Solution können Unternehmen stärker selbst bestimmen, wo und wie ihr digitaler Arbeitsplatz verwaltet wird ~~ Eine sichere Private-Cloud-Umgebung und souveräne Bereitstellung unterstützen …
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