Abendessen aus Anlass des40-jährigen Jubiläums der Partnerschaftzwischen dem Land Schleswig-Holsteinund der Provinz Zhejiang

KIEL, Deutschland, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Provinz Zhejiang und Schleswig-Holstein begingen am 28. Oktober in Kiel das 40-jährige Bestehen ihrer regionalen Partnerschaft. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 1986 haben die beiden Regionen eine umfassende Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Investitionen, Wissenschaft und Technologie, Bildung und akademischer Austausch, Kultur und Tourismus sowie im maritimen Sektor entwickelt.

Im Rahmen der Zeremonie blickten He Zhongwei, Vizegouverneur der Provinz Zhejiang, und Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, auf vier Jahrzehnte Zusammenarbeit zurück und erklärten, sie freuten sich darauf, die Beziehungen in den kommenden Jahren weiter zu stärken.