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    US 500 leicht im Plus - Skyworks Solutions bricht ein

    Gegenwind

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    Skyworks Solutions stürzt um 18,23 % auf 62,50 Euro ab.

    Gegenwind - US 500 leicht im Plus - Skyworks Solutions bricht ein
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Während der US 500 leicht zulegt, gerät Skyworks Solutions massiv unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kurssturz gibt es zunächst nicht; Unternehmensnachrichten liegen nicht vor. Auch im Vergleich zu anderen Halbleiterwerten fällt der Einbruch auf: Analog Devices und Broadcom gewinnen leicht, Qualcomm gibt nur geringfügig nach.

    Skyworks Solutions Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 04.11.2026

    Obwohl die Skyworks Solutions Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,18 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Skyworks Solutions Aktie damit um -18,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Skyworks Solutions +14,77 % gewonnen.

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    Während Skyworks Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %. Damit gehört Skyworks Solutions heute zu den auffälligeren Werten.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,29 %. Broadcom notiert im Plus, mit +0,17 %. NIO verliert -0,53 % NXP Semiconductors N.V. Faktor 2x Long Open End (MS) notiert im Plus, mit +0,45 %.

    Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

    Skyworks Solutions ist ein US-Halbleiterhersteller mit Fokus auf HF- und Analog-Chips für Mobilgeräte, IoT, Automotive und Industrie. Kernprodukte: Front-End-Module, Verstärker, Filter für Funkverbindungen (v.a. 4G/5G). Starke Position als Apple-Zulieferer, aber hohe Abhängigkeit. Wichtige Konkurrenten: Qorvo, Broadcom, Murata. USP: hohe RF-Integration, Energieeffizienz, enge Kundenbeziehungen in Premium-Smartphones.

    Es gibt 235 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,82 Mrd.EUR € wert.

    Skyworks Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,61 %
    1 Monat -17,26 %
    3 Monate +17,18 %
    1 Jahr -5,01 %
    Stand: 04.11.2026, 09:30 Uhr

    Die Aktie von Skyworks Solutions erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,61 %, über 10 Jahre bei 1,35 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Skyworks Solutions Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Skyworks Solutions Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Skyworks Solutions Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Skyworks Solutions

    -17,36 %
    -19,48 %
    -18,69 %
    +16,67 %
    -4,60 %
    -28,22 %
    -58,24 %
    -10,07 %
    +140,00 %
    ISIN:US83088M1027WKN:857760
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