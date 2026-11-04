US 500 leicht im Plus - Skyworks Solutions bricht ein

Obwohl die Skyworks Solutions Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,18 %.

Während der US 500 leicht zulegt, gerät Skyworks Solutions massiv unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kurssturz gibt es zunächst nicht; Unternehmensnachrichten liegen nicht vor. Auch im Vergleich zu anderen Halbleiterwerten fällt der Einbruch auf: Analog Devices und Broadcom gewinnen leicht, Qualcomm gibt nur geringfügig nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Skyworks Solutions Aktie damit um -18,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Skyworks Solutions +14,77 % gewonnen.

Während Skyworks Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %. Damit gehört Skyworks Solutions heute zu den auffälligeren Werten.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,29 %. Broadcom notiert im Plus, mit +0,17 %. NIO verliert -0,53 % NXP Semiconductors N.V. Faktor 2x Long Open End (MS) notiert im Plus, mit +0,45 %.

Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

Skyworks Solutions ist ein US-Halbleiterhersteller mit Fokus auf HF- und Analog-Chips für Mobilgeräte, IoT, Automotive und Industrie. Kernprodukte: Front-End-Module, Verstärker, Filter für Funkverbindungen (v.a. 4G/5G). Starke Position als Apple-Zulieferer, aber hohe Abhängigkeit. Wichtige Konkurrenten: Qorvo, Broadcom, Murata. USP: hohe RF-Integration, Energieeffizienz, enge Kundenbeziehungen in Premium-Smartphones.

Es gibt 235 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,82 Mrd.EUR € wert.

Skyworks Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,61 % 1 Monat -17,26 % 3 Monate +17,18 % 1 Jahr -5,01 %

Stand: 04.11.2026, 09:30 Uhr

Die Aktie von Skyworks Solutions erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,61 %, über 10 Jahre bei 1,35 %.

Lohnt sich ein Investment in die Skyworks Solutions Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Skyworks Solutions Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Skyworks Solutions Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.