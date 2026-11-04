Fraport mit lukrativen Seitwärtsstrategien

Fraport (DE0005773303) übertrifft dank eines Anteilsverkaufs die Erwartungen. Wie der Flughafenbetreiber in seiner Ad-hoc-Meldung vom 26.10. mitteilte, erreichte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im dritten Quartal vorläufig rund 595 Mio. Euro; Analysten hatten rund 574 Mio. Euro erwartet. Der Verkauf der Beteiligung an Medical Airport Service steuerte rund 24 Mio. Euro bei. Ohne diesen Effekt liegt das Ergebnis laut JPMorgan rund 0,5 Prozent unter den Erwartungen. Die Bank empfiehlt die Aktie zu übergewichten (Kursziel 81 Euro). Jefferies empfiehlt die Aktie ebenfalls zum Kauf, senkte das Kursziel aber von 85 auf 75 Euro, da Kapazitätskürzungen im Winter die Erholung in Frankfurt bremsen könnten. Fraport selbst bestätigte die Jahresprognose.

Das Discount-Zertifikat der HSBC mit der ISIN DE000HM0CBA0 bietet einen Puffer von 10,9 Prozent. Aus der Differenz zwischen Cap von 60 Euro und dem Preis von 56,90 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 3,10 Euro oder 13,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.3.27 auf oder oberhalb des Caps schließt. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 21,8 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PK3LN82) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 65 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 50 Euro bis zum 19.3.27 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 61,80 Euro liegt der maximale Gewinn bei 3,20 Euro, was einer Rendite 15,2 Prozent p.a. entspricht. Attraktiv: Das Zertifikat gibt’s mit 3,7 Prozent Abgeld.

Einkommensstrategie mit 8,2 Prozent Kupon p.a. und 5,5 Prozent Puffer (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (ISIN DE000DN1BRN2) zahlt einen Kupon von 8,2 Prozent p.a.; durch den Einstieg unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 13,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 60 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 16 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 60 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Bei der Fraport-Aktie stützen das Auslandswachstum und die bestätigten Ziele die Kurse, die schwache Erholung am Standort Frankfurt bremst. Wer vor diesem Hintergrund bereits bei einer Seitwärtsentwicklung der Aktie profitieren will, könnte zu einer Zertifikate-Strategie greifen und dank eines Sicherheitspuffers kleinere Kursrücksetzer wegstecken.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport Aktien oder von Anlageprodukten auf Fraport Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de