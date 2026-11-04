Salzgitter überrascht mit starkem Q3 und erhöht Prognose

MDAX-Unternehmen Salzgitter (DE0006599905) produziert und verarbeitet Stahl, Bleche und Rohre, handelt weltweit damit und baut Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen. Laut Mitteilung vom 28.10. stieg der Umsatz in den ersten 9 Monaten vorläufig von 6,9 auf 7,3 Mrd. Euro. Das um Bewertungseffekte der Umtauschanleihe bereinigte EBITDA erreichte 659 Mio. Euro. Die Aurubis-Beteiligung steuerte 252 Mio. Euro zum Ergebnis bei; auch Stahlerzeugung und Handel liefen besser als erwartet. Für 2026 zog Salzgitter daher Prognose nach oben und erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von 800 bis 875 statt 725 bis 825 Mio. Euro. Jefferies bleibt einer Kaufempfehlung mit Kursziel 66 Euro: Die Ergebnisüberraschung in Q3 gehe zu 80 Prozent auf Aurubis zurück. JPMorgan sieht das Quartals-EBITDA rund 30 Prozent über Konsens.

Der Discounter der SG mit der ISIN DE000FE1B9E6 bietet bei einem Preis von 40 Euro einen Puffer von 17,3 Prozent. Beim Cap von 45 Euro errechnet sich eine Renditechance von 5 Euro oder 30,4 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 19.3.27 unter Cap, erfolgt eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 26,9 Prozent Puffer (Juni)

Das Discount-Zertifikat mit Cap bei 40 Euro von Morgan Stanley (ISIN DE000MM9HS98) kostet aktuell 35,50 Euro und bietet somit einen Puffer von 26,9 Prozent. Schließt die Aktie am 18.6.27 oberhalb des Caps, dann erzielen Anleger die Maximalrendite von 4,50 Euro oder 20 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 18,6 Prozent p.a. Kupon (September)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DN4C3M4) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 18,6 Prozent p.a. Durch den Kaufpreis unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 23,3 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 45 Euro, gibt’s dazu den Nominalbetrag zurück; andernfalls 22 Aktien (=1.000 Euro / 45 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Salzgitter profitiert von Aurubis sowie besseren Ergebnissen in Stahlproduktion und Handel. Risiken bleiben die unsichere Konjunktur, geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit vom Beteiligungsergebnis – die Erholung im Kerngeschäft sollte sich verstetigen. Zertifikate eröffnen die Chance, schon bei seitwärts tendierenden Aktienkursen attraktive Renditen zu generieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Salzgitter Aktien oder von Anlageprodukten auf Salzgitter Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de