🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Salzgitter überrascht mit starkem Q3 und erhöht Prognose

    Seitwärtsstrategien

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter profitiert von der Aurubis-Beteiligung und besseren Ergebnissen im Stahlgeschäft. Discount-Zertifikate und Aktienanleihen bieten hohe Seitwärtsrenditen mit komfortablen Sicherheitspuffern.

    MDAX-Unternehmen Salzgitter (DE0006599905) produziert und verarbeitet Stahl, Bleche und Rohre, handelt weltweit damit und baut Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen. Laut Mitteilung vom 28.10. stieg der Umsatz in den ersten 9 Monaten vorläufig von 6,9 auf 7,3 Mrd. Euro. Das um Bewertungseffekte der Umtauschanleihe bereinigte EBITDA erreichte 659 Mio. Euro. Die Aurubis-Beteiligung steuerte 252 Mio. Euro zum Ergebnis bei; auch Stahlerzeugung und Handel liefen besser als erwartet. Für 2026 zog Salzgitter daher Prognose nach oben und erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von 800 bis 875 statt 725 bis 825 Mio. Euro. Jefferies bleibt einer Kaufempfehlung mit Kursziel 66 Euro: Die Ergebnisüberraschung in Q3 gehe zu 80 Prozent auf Aurubis zurück. JPMorgan sieht das Quartals-EBITDA rund 30 Prozent über Konsens. 

    Discount-Strategie mit 17,3 Prozent Puffer (März)  

    Der Discounter der SG mit der ISIN DE000FE1B9E6 bietet bei einem Preis von 40 Euro einen Puffer von 17,3 Prozent. Beim Cap von 45 Euro errechnet sich eine Renditechance von 5 Euro oder 30,4 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 19.3.27 unter Cap, erfolgt eine Aktienlieferung.  

    Discount-Strategie mit 26,9 Prozent Puffer (Juni) 

    Das Discount-Zertifikat mit Cap bei 40 Euro von Morgan Stanley (ISIN DE000MM9HS98) kostet aktuell 35,50 Euro und bietet somit einen Puffer von 26,9 Prozent. Schließt die Aktie am 18.6.27 oberhalb des Caps, dann erzielen Anleger die Maximalrendite von 4,50 Euro oder 20 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.  

    Einkommensstrategie mit 18,6 Prozent p.a. Kupon (September) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DN4C3M4) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 18,6 Prozent p.a. Durch den Kaufpreis unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 23,3 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 45 Euro, gibt’s dazu den Nominalbetrag zurück; andernfalls 22 Aktien (=1.000 Euro / 45 Euro, Bruchteile im Barausgleich). 

    ZertifikateReport-Fazit: Salzgitter profitiert von Aurubis sowie besseren Ergebnissen in Stahlproduktion und Handel. Risiken bleiben die unsichere Konjunktur, geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit vom Beteiligungsergebnis – die Erholung im Kerngeschäft sollte sich verstetigen. Zertifikate eröffnen die Chance, schon bei seitwärts tendierenden Aktienkursen attraktive Renditen zu generieren. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Salzgitter Aktien oder von Anlageprodukten auf Salzgitter Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Salzgitter überrascht mit starkem Q3 und erhöht Prognose Salzgitter punktet operativ und im Beteiligungsgeschäft, aber konjunkturelle und geopolitische Risiken bleiben - gute Gründe für eine defensive Positionierung mit Puffer und der Chance auf Seitwärtsrenditen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     