JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld das Wachstum des Bruttowarenvolumens zulegen könne, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig hilfreich sei dagegen, dass die Profitabilität stärkeren Schwankungen unterworfen sei als erwartet./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 25,46EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +33,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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