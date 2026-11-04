JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Vorgaben des Herstellers von Medizintechnik für das Schlussquartal 2026 seien erreichbar, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum des Interesses stehe jedoch die Profitabilität. Die aktuelle Konsensschätzung für die Marge könne sich als zu optimistisch erweisen, so der Experte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 25,70EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23,50
Kursziel alt: 23,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23,50
Kursziel alt: 23,50
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