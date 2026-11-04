RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das gleichzeitig integrierte wie diversifizierte Geschäftsmodell des Öl- und Gaskonzerns habe sich auch 2026 als wertvoll herausgestellt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Fördergeschäft die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 83,28EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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