RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das gleichzeitig integrierte wie diversifizierte Geschäftsmodell des Öl- und Gaskonzerns habe sich auch 2026 als wertvoll herausgestellt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Fördergeschäft die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:50 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 83,28EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +8,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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