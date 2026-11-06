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    Spannende Updates von: Moderna, Krones, Daimler Truck, Under Armour & Brookfield

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Moderna, Krones, Daimler Truck, Under Armour & Brookfield
    Foto: Bodo Schackow/dpa

    Untermehmenstermine

    06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz)
    08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
    08:30 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)
    14:00 Uhr, Niederlande: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)
    USA: Moderna, Q3-Zahlen
    USA: Enbridge, Q3-Zahlen
    USA: EOG Resources, Q3-Zahlen
    USA: Brookfield, Q3-Zahlen
    USA: Humana, Q3-Zahlen
    USA: Vistra, Q3-Zahlen
    USA: Charter Communications, Q3-Zahlen
    USA: TeraWulf, Q3-Zahlen
    USA: Oklo, Q3-Zahlen
    USA: Kyivstar, Q3-Zahlen
    USA: Under Armour, Quartalszahlen
    USA: Canopy Growth, Quartalszahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 9/26
    08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 9/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 9/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 10/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 10/26
    09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 9/26
    11:00 Uhr, Eurozone: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 10/26
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 06.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30JapanJPNLabor Cash Earnings (YoY)
    08:00DeutschlandDEUIndustrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY)
    08:00DeutschlandDEUIndustrial Production s.a. (MoM)
    10:30USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    10:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    11:00Euro ZoneEUREinzelhandelsumsätze (Monat)
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    14:30KanadaCANUnemployment Rate
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30KanadaCANAverage Hourly Wages (YoY)
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex s.a
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    17:00JapanJPNRede von BoJ-Gouverneur Ueda
    18:15USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


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    ZeitThema
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    10:00 WebinarWH SelfInvest: KI-Boom: Chance oder Blase?
    14:15 WebinarWH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen.
    07.11. 10:00 WebinarWH SelfInvest: KI im Trading-Alltag
    08.11. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Algorithmen, Cashflow & Strategie
    alle Webinare anzeigen »

     

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