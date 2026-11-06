Spannende Updates von: Moderna, Krones, Daimler Truck, Under Armour & Brookfield
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz)
08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
08:30 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)
14:00 Uhr, Niederlande: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)
USA: Moderna, Q3-Zahlen
USA: Enbridge, Q3-Zahlen
USA: EOG Resources, Q3-Zahlen
USA: Brookfield, Q3-Zahlen
USA: Humana, Q3-Zahlen
USA: Vistra, Q3-Zahlen
USA: Charter Communications, Q3-Zahlen
USA: TeraWulf, Q3-Zahlen
USA: Oklo, Q3-Zahlen
USA: Kyivstar, Q3-Zahlen
USA: Under Armour, Quartalszahlen
USA: Canopy Growth, Quartalszahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 9/26
08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 9/26
08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 9/26
09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 10/26
09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 10/26
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 9/26
11:00 Uhr, Eurozone: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 10/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 06.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 08:00 DEU Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY) 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 10:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 10:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 CAN Unemployment Rate 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 CAN Average Hourly Wages (YoY) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex s.a 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 17:00 JPN Rede von BoJ-Gouverneur Ueda 18:15 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
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NEU: Podcast "Börse, Baby!"