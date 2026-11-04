Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 102,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 87,20 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,95 %/+57,04 % bedeutet.