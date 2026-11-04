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    UNIQA macht Gesundheitsvorsorge zum Thema des Alltags

    APA ots news

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    Für Sie zusammengefasst
    • UNIQA startet landesweite Kampagne zur Vorsorge
    • Sonderklasse, freie Arztwahl und Gesundheitsservices
    • Kampagne wirbt für frühe, selbstbestimmte Vorsorge
    APA ots news - UNIQA macht Gesundheitsvorsorge zum Thema des Alltags
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Mit der neuen Produktkampagne "Gesundheit versichern? Besser jetzt." stehen die persönlichen Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt.

    Wien (APA-ots) - Unter dem Motto "Gesundheit versichern? Besser jetzt." startet UNIQA
    eine österreichweite Produktkampagne zur privaten
    Gesundheitsvorsorge. Vorgestellt werden die Leistungen der Sonderklasse- und Privatarzt-Versicherung sowie ergänzende Gesundheitsservices. Die Kampagne läuft bis 6. Dezember und ist im TV, auf digitalen Kanälen, in sozialen Medien sowie im öffentlichen Raum zu sehen.

    " Gesundheit ist eines der Themen, das uns alle unmittelbar betrifft. Deshalb erzählen wir in unserer neuen Kampagne Situationen, die viele aus ihrem Alltag kennen. Im Mittelpunkt steht das Angebot, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv und selbstbestimmt gestalten zu können ", sagt Mario Stadler, Head of Group Brand & Communications bei der UNIQA Insurance Group AG .

    Die Kampagne zeigt, wie private Gesundheitsvorsorge Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützen kann. Im Fokus stehen Leistungen wie die freie Wahl von Ärztinnen bzw. Ärzten, die Sonderklasse im Krankenhaus und weitere Gesundheitsangebote. Als Ergänzung zum öffentlichen Gesundheitssystem eröffnet private Vorsorge zusätzliche Leistungen, Services und Wahlmöglichkeiten rund um die eigene Gesundheit.

    " Der Gedanke hinter ,besser jetzt ist einfach:
    Gesundheitsvorsorge beginnt nicht erst dann, wenn man sie dringend braucht. Die Kampagne soll dazu anregen, sich frühzeitig mit den eigenen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und Vorsorge als selbstverständlichen Teil des Lebens zu sehen ", so Mario Stadler.

    Gesundheitsvorsorge ist für UNIQA Teil des Markenversprechens "gemeinsam besser leben". Die neue Produktkampagne übersetzt diesen Leitgedanken in das Thema Gesundheit und macht deutlich, wie Menschen ihre Gesundheitsvorsorge an ihre persönliche Lebenssituation anpassen können. Mit alltagsnahen Motiven und einer klaren, verständlichen Sprache macht sie Gesundheitsvorsorge greifbar. Begleitet wird die Kampagne von einer eigenen Landingpage mit weiterführenden Informationen zu den Leistungen und Gesundheitsservices von UNIQA.

    Im UNIQA Presseportal stehen Sujets der Kampagne zum Download zur Verfügung.

    UNIQA Group

    Die UNIQA Group ist eine der führenden
    Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeitende und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.

    In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Rückfragehinweis:
    UNIQA Insurance Group AG
    Mag. Natascha A. Smole
    Telefon: +43 664 88827382
    E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0047 2026-11-04/09:41







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