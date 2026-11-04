JEFFERIES stuft AMD auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) und mit Blick auf Finanzierungsfragen und Lieferengpässe habe der Halbleiterhersteller solide abgeschnitten, schrieb Blayne Curtis in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Geschäft mit Server-CPUs habe für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gesorgt. Gleichwohl gewinnen Grafikprozessoren für KI dem Experten zufolge zunehmend an Bedeutung, der Umsatz dürfte im vierten Quartal den der Server-CPUs überholen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,18 % und einem Kurs von 463,7EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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