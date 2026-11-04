Heidelberg Materials-Calls nach Kurssprung mit weiterem gehebeltem Potenzial

Wegen des über den Expertenerwartungen liegenden operativen Ergebnisses und der deutlichen Umsatzsteigerungen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 286 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Heidelberg Materials-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie ihren Höhenflug in Kürze zumindest auf 185 Euro fortsetzen kann.

Mit der Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004), die noch am Jahresbeginn oberhalb von 240 Euro gehandelt wurde, ging es im Jahresverlauf kräftig nach unten. Allerdings konnte sich die Aktie, die noch am 1.10.26 ein Jahrestief bei 137,20 Euro verzeichnete, in den vergangenen Wochen wieder deutlich von diesem Tief nach oben hin absetzen. Auf die Veröffentlichung der sehr guten Quartalszahlen reagierte die Aktie im frühen Handel des 4.11.26 mit einem 7-prozentigen Kurssprung auf 167,50 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 170 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 170 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000PJ90G56, wurde beim Aktienkurs von 167,50 Euro mit 1,38 – 1,39 Euro gehandelt.

Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 185 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,47 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 151,50 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 151,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB4UDZ1, wurde beim Aktienkurs von 167,50 Euro mit 1,66 – 1,68 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 185 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,35 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 141,379 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 141,379 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MT055L5, wurde beim Aktienkurs von 167,50 Euro mit 2,68 – 2,69 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 185 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,36 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.