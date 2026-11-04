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    Demokratin Hobbs gewinnt Gouverneurswahl in Arizona

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    Für Sie zusammengefasst
    • Demokraten halten den Gouverneursposten in Arizona
    • Katie Hobbs schlägt den Republikaner Andy Biggs
    • Hobbs blieb trotz Trump-Angriffen zurückhaltend
    Demokratin Hobbs gewinnt Gouverneurswahl in Arizona
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON/PHOENIX (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen Hochrechnungen zufolge den Gouverneursposten im Bundesstaat Arizona verteidigt. Die amtierende Gouverneurin Katie Hobbs setzte sich gegen ihren republikanischen Herausforderer Andy Biggs durch und bleibt damit im Amt, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.

    Hobbs hatte für eine zweite Amtszeit kandidiert. Sie bekleidet das Amt seit 2023, zuvor war die Demokratin Secretary of State von Arizona und damit unter anderem für die Aufsicht über Wahlen zuständig. Davor gehörte sie dem Repräsentantenhaus und dem Senat des Bundesstaates an und war Minderheitsführerin im Staatssenat.

    Vor ihrer politischen Laufbahn arbeitete sie jahrelang als Sozialarbeiterin. Trotz regelmäßiger Angriffe von Donald Trump setzte sie im Umgang mit dem US-Präsidenten bislang eher auf einen zurückhaltenden Kurs als auf die direkte Konfrontation.

    Arizona, bekannt für seine Wüstenlandschaften und den berühmten Grand Canyon, liegt im Südwesten der USA. Rund 7,6 Millionen Menschen lebten 2025 laut Zensus in dem Bundesstaat. Hauptstadt und größte Stadt ist Phoenix./ngu/DP/mis






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