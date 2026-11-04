Argo Graphene meldet signifikante unabhängige Testergebnisse und treibt Kommerzialisierungsstrategie voran

Analyse eines Drittlabors ergibt einen berechneten Kohlenstoffgehalt von 99,7 %, was die Entwicklung von STREAM und potenzielle Anwendungen in großen globalen Industrien unterstützt

Vancouver, British Columbia / 4. November 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FSE: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine signifikante Entwicklung seiner Kommerzialisierungsstrategie bekannt zu geben, und meldet positive Ergebnisse unabhängiger Laborprüfungen seiner exklusiv lizenzierten, proprietären Graphen-Produktionstechnologie STREAM durch einen Dritten.

Die von Element Materials Technology durchgeführte Analyse ergab einen berechneten Kohlenstoffgehalt von 99,7 %. Die Ergebnisse weisen auf ein Material mit hohem Kohlenstoffgehalt und Relevanz für moderne industrielle Anwendungen hin und stellen einen weiteren signifikanten Schritt in der Technologieentwicklung und Kommerzialisierungsstrategie von Argo dar.

Die STREAM-Technologie wandelt eine Reihe kostengünstiger, kohlenstoffreicher Ausgangsmaterialien durch einen kontinuierlichen Fertigungsprozess in Graphen um, was Vorteile bei der Rohstoffbeschaffung, der Unabhängigkeit der Lieferkette und den Produktionskosten bietet.

Über den Kohlenstoffgehalt hinaus produziert STREAM-G weniglagiges Graphen mit Plättchenabmessungen im Mikrometerbereich (etwa 1 bis 5 µm) und geringer struktureller Unordnung, wie ein Raman-D-zu-G-Intensitätsverhältnis von etwa 0,09 zeigt. Diese Eigenschaften sind für Anwendungen vielversprechend, die elektrische Leitfähigkeit, Wärmetransport und mechanische Verstärkung erfordern, vorbehaltlich weiterer Tests und Validierung.

Potenzielle Vorteile in der Lieferkette

Die globale Naturgraphitproduktion ist weiterhin hochkonzentriert, wobei China laut dem U.S. Geological Survey im Jahr 2025 schätzungsweise 82 % der weltweiten Produktion ausmacht.1 Da es in den USA keine inländische Naturgraphit-Minenproduktion gibt, ist Argo davon überzeugt, dass die Fähigkeit zur Entwicklung alternativer Graphen-Produktionswege strategische Vorteile bieten könnte, zumal nordamerikanische Industrien versuchen, Lieferketten für kritische Materialien zu diversifizieren.

Vorantreiben kommerzieller Möglichkeiten auf großen globalen Märkten

Unabhängige Materialprüfungen liefern wichtige technische Informationen für potenzielle Industriekunden, die Produkte auf Graphenbasis bewerten. Diese vielversprechenden Ergebnisse unterstützen die weitere Bewertung von STREAM-Materialien in mehreren großen globalen Industrien:

Energiespeicherung – die Zukunft antreiben: Auf dem 154 Milliarden USD 2 schweren globalen Batteriemarkt bietet Graphen potenzielle Verbesserungen bei Batterieleistung, Ladeeffizienz und Energiespeicherung, wodurch Möglichkeiten bei Elektrofahrzeugen und Batterien der nächsten Generation geschaffen werden.

Halbleiter und Elektronik – die KI-Revolution ankurbeln: Bei einem weltweiten Halbleiterumsatz von rund 792 Milliarden USD 3 bietet das Potenzial von Graphen bei leitfähigen Materialien, moderner Elektronik und Datenverarbeitung der nächsten Generation signifikante Möglichkeiten.

Beschichtungen und Verbundwerkstoffe – stärker, leichter, langlebiger: Auf dem 220 Milliarden USD 4 schweren globalen Beschichtungsmarkt könnten mit Graphen angereicherte Materialien die Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Leistung in Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanwendungen verbessern.

Bauwesen und Infrastruktur – die Zukunft gestalten: Bei einer prognostizierten globalen Bautätigkeit von 9,6 Billionen USD 5 bieten mit Graphen angereicherter Beton und angereicherte Baumaterialien potenzielle Verbesserungen in puncto Festigkeit, Haltbarkeit und Materialeffizienz.

Diese Zahlen repräsentieren die breiteren globalen Industrien und nicht die direkt adressierbaren Märkte von Argo. Zur Ermittlung der kommerziellen Eignung sind weitere Materialcharakterisierungen und anwendungsspezifische Tests erforderlich.

Dr. Vikas Berry, CEO von Argo und Erfinder von STREAM, sagte: „Unabhängige Tests durch Dritte sind ein entscheidender Schritt bei der Weiterentwicklung der STREAM-Technologie von der wissenschaftlichen Entwicklung zur kommerziellen Einführung. Das Erreichen eines gemeldeten berechneten Kohlenstoffgehalts von 99,7 % ist ein bedeutsamer Meilenstein. Industrielles Graphen erfordert jedoch mehr als einen hohen Kohlenstoffgehalt – es erfordert eine gleichbleibende strukturelle Qualität, große Plättchenabmessungen und eine skalierbare Produktion zu wettbewerbsfähigen Kosten.“

„Diese Ergebnisse stärken unser technisches Fundament für Gespräche mit potenziellen Industriekunden und strategischen Partnern. Unser Ziel besteht nicht einfach darin, die Fähigkeiten von STREAM zu demonstrieren, sondern darin, diese wissenschaftlichen Fortschritte in bedeutsame kommerzielle Möglichkeiten in mehreren globalen Industrien umzusetzen.“

Argo erweitert Investor-Awareness-Programm

Zur Unterstützung seiner wachsenden Technologieentwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten hat Argo Think Ink Marketing Data & Email Services, Inc. („Think Ink“), ein in Kalifornien ansässiges, 1991 gegründetes Marketingunternehmen (3308 W. Warner Ave., Santa Ana, CA 92704, Telefon: 1-310-760-2616, E-Mail: claire@thinkinkmarketing.com, Ansprechpartner: Claire Stevens), damit beauftragt, die Bekanntheit des Unternehmens bei potenziellen Investoren zu steigern.

Think Ink wird Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing und Investor Awareness erbringen, einschließlich potenzieller zielgerichteter E-Mail-Kampagnen, Onlinewerbung und Platzierung in digitalen Medien.

Die Vereinbarung weist eine Laufzeit von sechs Monaten auf, wobei jede Partei berechtigt ist, mit einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. Argo hat für die Dienstleistungen von Think Ink bis zu 50.000 USD pro Monat budgetiert, einschließlich Online-Banner- und Native Advertising. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Think Ink als Vergütung für seine Marketingdienstleistungen ausgeben. Das Unternehmen und Think Ink unterhalten eine voneinander unabhängige Geschäftsbeziehung.

Dr. Berry fügte hinzu: „Während wir unsere Technologie vorantreiben und kommerzielle Möglichkeiten verfolgen, wird die Kommunikation unserer Fortschritte an die Investorengemeinschaft immer wichtiger. Wir sind davon überzeugt, dass Think Ink dazu beitragen wird, die Marktreichweite von Argo zu vergrößern und potenzielle Investoren über unsere laufenden Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.“

Quellen und Marktdaten (Marktzahlen in US-Dollar):

1. U.S. Geological Survey, „Mineral Commodity Summaries 2026“, Graphit (Naturgraphit), Februar 2026; geschätzter Anteil Chinas an der weltweiten Naturgraphitförderung im Jahr 2025: 82 %; im Jahr 2025 keine inländische Naturgraphitförderung in den USA. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026.pdf

2. Grand View Research, „Battery Market Size, Share and Trends Report, 2026–2033“; Schätzung des weltweiten Marktvolumens für 2025: 154,1 Milliarden USD. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/battery-market

3. Semiconductor Industry Association, „Global Annual Semiconductor Sales Increase 25.6 % to $791.7 Billion in 2025“, 6. Februar 2026; weltweiter Umsatz im Jahr 2025: 791,7 Mrd. USD. https://www.semiconductors.org/global-annual-semiconductor-sales-incre ...

4. Grand View Research, „Paints and Coatings Market Size & Share Report, 2026–2033“; geschätzter weltweiter Markt 2025: 219,9 Mrd. USD. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/paints-coatings-ma ...

5. Oxford Economics, „Global Construction Outlook“, 9. Oktober 2025; Prognose für die weltweite Bautätigkeit im Jahr 2026: 9,6 Billionen USD, zu konstanten Preisen von 2023. https://www.oxfordeconomics.com/resource/global-construction-outlook-2 ...

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Materialien, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Graphentechnologien auf Basis der proprietären STREAM-Produktionsplattform konzentriert. Die Plattform wurde exklusiv von Grapherry, Inc. lizenziert und sieht einen Weg zum vollständigen vertraglichen Eigentumsübergang vor.

Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry treibt Argo die Produktion von Graphen und Graphenoxid sowie industrielle Tests und die Anwendungsentwicklung in den Bereichen Energiespeicherung, Halbleiter, Bauwesen, Beschichtungen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft und anderen aufstrebenden Märkten voran.

Weitere Informationen finden Sie unter www.argographene.com.

Für weitere Informationen

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Telefon: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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