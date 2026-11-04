JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Margen im Segment Biopharmazeutika seien bereits auf dem Niveau, das sie im Jahr 2030 erreichen sollen. Das Unternehmen habe die Kapazitäten, in längerfristiges Wachstum zu investieren./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 48,99EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55,20

Kursziel alt: 55,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,20 € , was eine Steigerung von +11,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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