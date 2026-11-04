JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Margen im Segment Biopharmazeutika seien bereits auf dem Niveau, das sie im Jahr 2030 erreichen sollen. Das Unternehmen habe die Kapazitäten, in längerfristiges Wachstum zu investieren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 48,99EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
Kursziel alt: 55,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
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Währung: EUR
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