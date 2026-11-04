Börsenstart Europa - 04.11. - AT 20 stark +2,10 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.001,53 PKT und steigt um +0,73 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +7,16 %, Continental +5,56 %, Scout24 +3,75 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,75 %, Rheinmetall -2,73 %, Hochtief -1,49 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:11) bei 30.925,40 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +8,04 %, Nordex +6,61 %, United Internet +2,57 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -3,83 %, HENSOLDT -3,44 %, flatexDEGIRO -3,04 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.120,43 PKT und steigt um +1,11 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +8,04 %, Nordex +6,61 %, SMA Solar Technology +6,22 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,44 %, AIXTRON -1,08 %, PVA TePla -1,01 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:58:59) bei 6.198,21 PKT und steigt um +1,07 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +3,72 %, Koninklijke Ahold Delhaize +3,32 %, UniCredit +3,07 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,75 %, Rheinmetall -2,73 %, Schneider Electric -1,71 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.556,53 PKT und steigt um +2,10 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +5,55 %, Erste Group Bank +4,76 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,39 %
Flop-Werte: Palfinger +0,09 %, Verbund Akt.(A) +0,11 %
Der CH 20 steht bei 14.787,67 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.
Top-Werte: UBS Group +2,11 %, Holcim +1,65 %, Partners Group Holding +1,56 %
Flop-Werte: ABB -0,87 %, Sandoz Group -0,83 %
Der SE 30 steht aktuell (09:33:24) bei 3.296,54 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,70 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,59 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,57 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,32 %, ABB -0,87 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:58:21) bei 6.690,00 PKT und steigt um +0,90 %.
Top-Werte: Allwyn +2,87 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,29 %, Viohalco +1,67 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,02 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,71 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,45 %
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