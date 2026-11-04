Dax im Plus nach US-Zwischenwahlen
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
- Dax überspringt nach US-Wahlerfolg 26.000 Punkte
- Geteilte US-Regierung senkt politische Risiken
- Heidelberg und Continental legen nach Zahlen zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder übersprungen. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,59 Prozent auf 26.018 Punkte.
Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, sprach angesichts des Triumphs der Demokraten von einem blauen Tsunami. "Ursächlich für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgt zunehmend für Frust in großen Teilen der Bevölkerung."
Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, schrieb: "Der Wahlverlierer des Tages heißt Donald Trump. Die USA werden in zwei Monaten eine geteilte Regierung bekommen und das verringert das Risiko größerer politischer Veränderungen. Das war in der Vergangenheit positiv für den Dax, da die politischen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, nachlassen."
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,54 Prozent auf 30.910 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent.
Die Berichtssaison hält zur Wochenmitte aus dem Dax Quartalszahlen von Fresenius , Vonovia , Heidelberg Materials , BMW , Continental und Scout24 bereit.
Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hatte im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung profitiert und bestätigte die Jahresziele. Analysten lobten die Entwicklung. Die Anteile verteuerten sich an der Dax-Spitze um mehr als 7 Prozent.
Der Reifenhersteller Continental hob nach einem starken Quartal die Gewinnprognose an. Für die Aktien ging es um rund 6 Prozent hinauf. BMW hingegen hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung herausgegeben. Der Kurs gab am Mittwoch um 1,8 Prozent nach.
In MDax waren die Anteile des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 nach finalen Quartalszahlen mit minus 3,4 Prozent auffällig schwach. Vorn im Index gewannen Siltronic mehr als 8 Prozent. Der Chipzulieferer hatte den Jahresausblick angehoben./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 58,48 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -0,96 %/+40,03 % bedeutet.
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Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉
Guten Morgen zusammen,
nach dem starken Oktober halte ich eine größere Korrektur im DAX heute zunächst für eher unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht spricht aktuell mehr für weiter steigende Kurse mit möglichen Zielen im Bereich von 26.160 bis hin zur 26.320.
Ab 9:00 Uhr werde ich mir die Marktentwicklung in Ruhe anschauen und die Situation neu bewerten. Es kann allerdings gut sein, dass ich heute bewusst keinen Trade eingehe. Ab Mittag steht nämlich eine Woche Urlaub auf Rügen an, und die möchte ich natürlich auch genießen. 😊
Kommt gut durch den Handelstag und bleibt besonnen!