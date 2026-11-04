Heidelberg Materials wächst weiter - Aktie legt kräftig zu
ROUNDUP
- Nachfrageerholung lässt Umsatz und Ergebnis steigen
- Bereinigtes Ebit wächst stärker als erwartet
- Sparziele steigen, Werke in Europa werden angepasst
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Dabei habe sich vor allem Europa stark entwickelt, während in Nordamerika das Wachstum andauere. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Die Aktie legte am Vormittag um rund sieben Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier aber fast ein Viertel an Wert verloren.
Im dritten Quartal legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Jahresvergleich um 8,7 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen in Heidelberg mitteilte. Analysten hatten mit einem weniger starken Anstieg gerechnet. Zum besseren Ergebnis hätten etwa der Sparkurs, Preiserhöhungen sowie eine stetige Nachfrageerholung beigetragen, hieß es. Für 2026 peilt das Unternehmen wie zuletzt ein operatives Ergebnis von 3,4 bis 3,65 Milliarden Euro an.
Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern keine Angaben.
Nach Einschätzung von Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan hat das operative Ergebnis des Baustoffherstellers um vier Prozent über der Konsensschätzung gelegen. Positiv hätten sich die Preise entwickelt. Zudem treibe das Unternehmen das Effizienz- und Restrukturierungsprogramm voran und habe das damit verknüpfte finanzielle Ziel erhöht.
Heidelberg Materials geht mittlerweile davon aus, das Einsparziel des Ende 2024 begonnenen Kostensenkungsprogramms von 500 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres zu übertreffen. Der Dax-Konzern will die Bemühungen fortsetzen und bis Ende 2028 weitere 300 Millionen Euro einsparen. Durch eine höhere technische Effizienz sollen durch Inflation gestiegene Kosten abgemindert und die Margen verbessert werden.
Heidelberg Materials hat inzwischen wegen des deutlichen Absatzrückgangs bei Zement in Europa sowie aufgrund der verstärkten Ausrichtung des Zementportfolios hin zu CO2-reduzierten Produkten seine Herstellung in mehreren Werken angepasst. So beabsichtigen die Heidelberger, das Zementwerk in Paderborn dauerhaft stillzulegen. Am schwedischen Standort Skövde will das Unternehmen seine Aktivitäten ab 2027 auf die Zementherstellung konzentrieren. Zudem soll der Standort Ranville in Frankreich geschlossen werden. /mne/niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,20 % und einem Kurs von 168,2 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 206,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +20,93 %/+67,89 % bedeutet.
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also ich denke, du saust wohl mit dem Aluhut um den Computer, den anders sind dieser unsinnige Post nicht zu verstehen. Schon sehr viel Müll und unüberlegtes Zeug, was du da von dir gibst. Lass es ein, nutzt das schöne Wetter und gehe spazieren, hätte mehr davon und uns wäre manches von dir erspart gebleiben.
Habe den Trade heute abgebrochen. Kleiner Verlust ist besser als Monate totes Geld. Wenn sich die Leerverkäufer ausgetobt haben, überlege ich nochmal neu ob es sich lohnt hier Long zu gehen. Egal was die Analysten der Banken sagen. Solange die Leerverkäufer ihr Ziel nicht erreicht haben wird das nichts.
Dennoch ist die Konstante gebrochen und nicht mehr auf der Höhe damit der Aktienkurs davon profitiert, zusätzlich sitzen in den inneren Kreisen ziemlich sicher mehrere Leute die es sich nicht nehmen lassen den Schrotthaufen runter zu shorten, ebenso stecken wir in einer Energie und Ölkrise,
würde deine These gestützt werden, würden logischerweise nach jedem größeren abverkauf hier (5-10%) immer wieder neue Käufer dazu kommen und der Kurs würde gestüzt werden, hier wird aber nicht gekauft. Du hast quasi in ein schwarzes Loch investiert. Du magst dich vlt mit der Aktie und Bau Thematik befasst haben, aber der Chart lügt nicht! Xetra öffnen und auf Max stellen. Dann siehst du wo die Reise hin geht…. Gute Reise nach unten.
Ich bereue es jedenfalls für einen Trade eingestiegen zu sein.
Nichts für ungut, aber du weißt selbst ziemlich gut das es ein ganz anderes Ziel für Deutschland und Europa gibt.. es wird systematisch zerstört. Und somit solltest du nochmal drüber nachdenken ob deutsche/europäische Aktien und Unternehmen so sinnvoll sind. Die werden gemeinsam mit dem Volk untergehen. Und wie du schon sagst, das dumme Volk schaut einfach zu, der Staat und die europäische Union macht fleißig weiter.
Klingt nach übertriebener Scince fiction, aber es ist leider genauso.