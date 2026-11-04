Risen Energy Energy Storage behält seinen BloombergNEF Tier 1-Status bis Ende 2026

NINGHAI, China, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Großartige Neuigkeiten! Risen Energy Energy Storage wurde erneut in die Tier-1-Liste der Energiespeicherhersteller von BloombergNEF (BNEF) für das vierte Quartal 2026 aufgenommen und unterstreicht damit seine kontinuierliche Präsenz in allen vier Quartalen des Jahres.

Als branchenweit anerkannter Maßstab bietet die Tier-1-Liste von BNEF wertvolle Referenz für Projektentwickler, Anlagenbesitzer, EPC-Auftragnehmer und Finanziers bei der Bewertung von Energiespeicherherstellern und der Auswahl zuverlässiger Technologiepartner. Diese kontinuierliche Anerkennung spiegelt die etablierte Marktpräsenz von Risen Energy, ihre Kompetenz in der Projektabwicklung und ihr Engagement für die langfristige Branchenentwicklung wider.

Hinter diesem Erfolg steht Risen Energys umfassender Ansatz für Energiespeichertechnologie und Systemintegration. Die integrierte 4S-Systemarchitektur bildet zusammen mit der intelligenten Energiemanagementplattform Risen Cloud eine Grundlage für Systemsicherheit, Betriebseffizienz und intelligentes Lebenszyklusmanagement. Durch die Verknüpfung fortschrittlicher Systemintegration mit digitalen Überwachungs- und Managementfunktionen engagiert sich Risen Energy für die Verbesserung der Anlagenleistung und die Unterstützung des zuverlässigen Betriebs von Energiespeicherprojekten während ihres gesamten Lebenszyklus.

Die globalen Produktions- und Servicekapazitäten stärken zusätzlich die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden weltweit zu bedienen. Mit 11 Produktionsstätten und 18 regionalen Servicezentren rund um den Globus hat Risen Energy ein solides operatives Netzwerk aufgebaut, um die Projektumsetzung, technische Dienstleistungen sowie den laufenden Betrieb und die Wartung (O&M) zu unterstützen. Die Lösungen des Unternehmens decken Anwendungen im Bereich der Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab, im gewerblichen und industriellen Bereich (C&I) sowie im Wohnbereich ab und decken damit die vielfältigen Energiebedürfnisse in den wichtigsten Märkten ab.

Die Aufrechterhaltung der BloombergNEF Tier 1-Anerkennung über alle vier Quartale des Jahres 2026 hinweg ist ein Beweis für die kontinuierlichen Bemühungen von Risen Energy in den Bereichen Technologieinnovation, Produktzuverlässigkeit und globale Projektabwicklung.

Mit Blick auf die Zukunft wird Risen Energy weiterhin robuste, flexible und maßgeschneiderte Solar-Plus-Speicher-Lösungen vorantreiben und dabei mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um den Wert der Energiespeicherung zu erschließen und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft zu beschleunigen.

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