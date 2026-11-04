15-Jahre-Mega-Deal mit China: TotalEnergies-Aktie vor dem nächsten Schub?

Der französische Energiekonzern TotalEnergies baut sein Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) in China weiter aus. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde mit dem chinesischen Energiekonzern Jiangsu Guoxin Group eine vorläufige Liefervereinbarung über jährlich 900.000 Tonnen LNG geschlossen. Die Lieferungen sollen 2028 beginnen und über 15 Jahre laufen. Insgesamt umfasst die Vereinbarung damit 13,5 Millionen Tonnen Flüssigerdgas. Voraussetzung ist allerdings noch der Abschluss endgültiger Kaufverträge. Die TotalEnergies-Aktie legte vorbörslich um 1,1 Prozent zu.

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Das Flüssigerdgas soll am neuen LNG-Terminal in Rudong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ankommen. Von dort aus wird es sowohl für die städtische Gasversorgung als auch zur Stromerzeugung eingesetzt. Jiangsu zählt zu den wirtschaftlich wichtigsten Regionen Chinas und belegt landesweit sowohl bei der Wirtschaftsleistung als auch beim Erdgasverbrauch den zweiten Platz.

China wird für TotalEnergies immer wichtiger

Mit der Vereinbarung stärkt TotalEnergies seine Position auf dem chinesischen Energiemarkt. Bereits im November 2024 hatte der Konzern mit dem staatlichen Energieriesen Sinopec eine langfristige Vereinbarung über jährlich zwei Millionen Tonnen LNG geschlossen. Auch diese Lieferungen sollen 2028 beginnen und 15 Jahre laufen. Zusammen könnten beide Abkommen künftig 2,9 Millionen Tonnen LNG pro Jahr umfassen.

TotalEnergies gehört zu den weltweit größten LNG-Anbietern. Im Jahr 2025 verfügte das Unternehmen über ein globales LNG-Portfolio von 44 Millionen Tonnen. Bis 2030 will der Konzern den Erdgasanteil an seinem Absatzmix auf nahezu 50 Prozent erhöhen. Langfristige Liefervereinbarungen sollen dabei die Absatzplanung absichern und die Abhängigkeit vom kurzfristigen Spotmarkt verringern.

Für Anleger unterstreicht die Vereinbarung die wachsende Bedeutung des LNG-Geschäfts. Allerdings veröffentlichte TotalEnergies weder einen Vertragswert noch Angaben zu den vereinbarten Lieferpreisen. Der konkrete finanzielle Beitrag lässt sich deshalb noch nicht beziffern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 82,96EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.

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