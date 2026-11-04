🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    15-Jahre-Mega-Deal mit China: TotalEnergies-Aktie vor dem nächsten Schub?

    Riesiger China-Deal

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    TotalEnergies sichert sich mit einem 15-Jahres-Deal langfristige LNG-Lieferungen nach China. Ab 2028 sollen jährlich 900.000 Tonnen Flüssigerdgas fließen.

    Riesiger China-Deal - 15-Jahre-Mega-Deal mit China: TotalEnergies-Aktie vor dem nächsten Schub?
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    Der französische Energiekonzern TotalEnergies baut sein Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) in China weiter aus. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde mit dem chinesischen Energiekonzern Jiangsu Guoxin Group eine vorläufige Liefervereinbarung über jährlich 900.000 Tonnen LNG geschlossen. Die Lieferungen sollen 2028 beginnen und über 15 Jahre laufen. Insgesamt umfasst die Vereinbarung damit 13,5 Millionen Tonnen Flüssigerdgas. Voraussetzung ist allerdings noch der Abschluss endgültiger Kaufverträge. Die TotalEnergies-Aktie legte vorbörslich um 1,1 Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    77,22€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 13,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,35€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Das Flüssigerdgas soll am neuen LNG-Terminal in Rudong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ankommen. Von dort aus wird es sowohl für die städtische Gasversorgung als auch zur Stromerzeugung eingesetzt. Jiangsu zählt zu den wirtschaftlich wichtigsten Regionen Chinas und belegt landesweit sowohl bei der Wirtschaftsleistung als auch beim Erdgasverbrauch den zweiten Platz.

    China wird für TotalEnergies immer wichtiger

    Mit der Vereinbarung stärkt TotalEnergies seine Position auf dem chinesischen Energiemarkt. Bereits im November 2024 hatte der Konzern mit dem staatlichen Energieriesen Sinopec eine langfristige Vereinbarung über jährlich zwei Millionen Tonnen LNG geschlossen. Auch diese Lieferungen sollen 2028 beginnen und 15 Jahre laufen. Zusammen könnten beide Abkommen künftig 2,9 Millionen Tonnen LNG pro Jahr umfassen.

    TotalEnergies gehört zu den weltweit größten LNG-Anbietern. Im Jahr 2025 verfügte das Unternehmen über ein globales LNG-Portfolio von 44 Millionen Tonnen. Bis 2030 will der Konzern den Erdgasanteil an seinem Absatzmix auf nahezu 50 Prozent erhöhen. Langfristige Liefervereinbarungen sollen dabei die Absatzplanung absichern und die Abhängigkeit vom kurzfristigen Spotmarkt verringern.

    Für Anleger unterstreicht die Vereinbarung die wachsende Bedeutung des LNG-Geschäfts. Allerdings veröffentlichte TotalEnergies weder einen Vertragswert noch Angaben zu den vereinbarten Lieferpreisen. Der konkrete finanzielle Beitrag lässt sich deshalb noch nicht beziffern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 82,96EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Riesiger China-Deal 15-Jahre-Mega-Deal mit China: TotalEnergies-Aktie vor dem nächsten Schub? TotalEnergies sichert sich mit einem 15-Jahres-Deal langfristige LNG-Lieferungen nach China. Ab 2028 sollen jährlich 900.000 Tonnen Flüssigerdgas fließen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     