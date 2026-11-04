🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt kräftig zu - Aktie fällt aber

    ROUNDUP

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1 verkaufte 242.800 Autos, elf Prozent mehr
    • Rekordquartal: Umsatz und Gewinn steigen kräftig
    • Jahresziel bleibt: bis zu eine Million Fahrzeuge
    ROUNDUP - Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt kräftig zu - Aktie fällt aber
    Foto: Autohero

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 brummt das Geschäft weiter kräftig. Der Betreiber von Plattformen wie "wirkaufendeinauto.de" und "Autohero" verkaufte im dritten Quartal gut 242.800 Fahrzeuge und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Berlin mitteilte. Umsatz und Gewinn schossen kräftig nach oben. Das dritte Quartal sei das profitabelste in der Geschichte von Auto1 gewesen, sagte Unternehmenschef Christian Bertermann. An der Börse wurden die Neuigkeiten dennoch mit Kursverlusten quittiert.

    Die Auto1-Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn in Frankfurt zeitweise fast neun Prozent. Am Vormittag lag sie mit noch 2,3 Prozent im Minus bei 17,53 Euro und gehörte weiterhin zu den größten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als ein Drittel an Wert verloren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.810,76€
    Basispreis
    2,35
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.181,27€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Branchenexperte Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies schaut nun danach, mit welchen Wachstumsraten Auto1 die Erwartungen von Anlegern für das laufende Jahr erreichen könne. So lägen die Schätzungen von Analysten durchweg am oberen Ende dessen, was sich die Unternehmensspitze vorgenommen habe.

    Auto1-Chef Bertermann sieht den Konzern allerdings auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant zwischen 940.000 und einer Million Fahrzeuge zu verkaufen. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) soll weiterhin 250 bis 275 Millionen Euro erreichen. Nach den ersten neun Monaten stehen knapp 732.000 Fahrzeuge und ein bereinigter operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 194 Millionen Euro zu Buche.

    Im dritten Quartal steigerte Auto1 den Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Zehntel auf gut 2,3 Milliarden Euro. Dies war etwas weniger als von Analysten erwartet. Der bereinigte operative Gewinn sprang jedoch stärker als gedacht um fast die Hälfte auf knapp 76 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss lag mit gut 37 Millionen Euro sogar fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

    Dabei verdiente Auto1 an den verkauften Autos durchschnittlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Das eingeführte neue Handelssystem habe den Bruttogewinn pro Fahrzeug deutlich erhöht. Dieser stieg im Jahresvergleich um knapp fünf Prozent auf gut 1.200 Euro. Im Händlergeschäft waren es gut 1.000 Euro, im Verkauf an Privatkunden verdiente Auto1 brutto sogar fast 2.800 Euro pro Fahrzeug. Das Privatkundengeschäft wächst besonders stark, macht bisher jedoch nur einen Bruchteil des Absatzes von Auto1 aus./stw/nas/mis

    AUTO1 Group

    -1,67 %
    -0,23 %
    +8,95 %
    -24,89 %
    -43,10 %
    +170,04 %
    -46,52 %
    -53,80 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
    AUTO1 Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 31.024 auf Ariva Indikation (04. November 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +69,78 %/+92,42 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt kräftig zu - Aktie fällt aber Bei Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 brummt das Geschäft weiter kräftig. Der Betreiber von Plattformen wie "wirkaufendeinauto.de" und "Autohero" verkaufte im dritten Quartal gut 242.800 Fahrzeuge und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     