JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Da die Eckdaten bereits bekannt seien, habe der Fokus auf dem Free Cashflow des Flughafenbetreibers gelegen, der stark ausgefallen sei, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 66,95EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00 € , was eine Steigerung von +20,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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