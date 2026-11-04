JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Da die Eckdaten bereits bekannt seien, habe der Fokus auf dem Free Cashflow des Flughafenbetreibers gelegen, der stark ausgefallen sei, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 66,95EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
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