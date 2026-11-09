🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMazda AktievorwärtsNachrichten zu Mazda

    Frische Q-Zahlen von: Hannover Rück, Zeta, Ionis, NRG, monday.com und Plug Power

    Ihre wichtigsten Termine

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q-Zahlen von: Hannover Rück, Zeta, Ionis, NRG, monday.com und Plug Power
    Foto: Raphael Knipping/dpa

    Untermehmenstermine

    06:30 Uhr, Japan: Mazda Motor, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Italien: Unicredit, Q3-Zahlen
    07:15 Uhr, Deutschland: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Q3-Zahlen
    18:00  Uhr, Deutschland: Patrizia, Q3-Zahlen
    USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
    USA: Constellation Energy, Q3-Zahlen
    USA: Ionis Pharmaceuticals, Q3-Zahlen
    USA: Zeta Global, Q3-Zahlen
    USA: AST SpaceMobile, Q3-Zahlen
    USA: NRG Energy, Q3-Zahlen
    USA: Barrick Mining, Q3-Zahlen
    USA: Virtus Investment Partners, Q3-Zahlen
    USA: Take-Two Interactive, Q2-Zahlen
    USA: AST SpaceMobile, Q3-Zahlen
    USA: Plug Power, Q3-Zahlen
    USA: monday.com, Q3-Zahlen
    USA: Rockwell Automation, Q4-Zahlen
    USA: Rocket Lab, Q3-Zahlen
    USA: Tripadvisor, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 10/26
    02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 10/26
    06:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Im- und Exporte 9/26
    08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)
    10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 11/26

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm Oktober bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.
    Aktion entdecken


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 09.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:30ChinaCHNConsumer Price Index (MoM)
    02:30ChinaCHNVerbraucherpreisindex (Jahr)
    02:30ChinaCHNErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUTrade Balance s.a.
    08:00Euro ZoneEURTreffen der Eurogruppe
    10:30Euro ZoneEURSentix Investor Confidence
    14:40USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    16:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    18:15USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    18:25GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


    Webinare

    alle Webinare anzeigen »

     

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin




    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Redakteur
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Frische Q-Zahlen von: Hannover Rück, Zeta, Ionis, NRG, monday.com und Plug Power Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     