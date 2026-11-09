Frische Q-Zahlen von: Hannover Rück, Zeta, Ionis, NRG, monday.com und Plug Power
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:30 Uhr, Japan: Mazda Motor, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Italien: Unicredit, Q3-Zahlen
07:15 Uhr, Deutschland: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q3-Zahlen
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
USA: Constellation Energy, Q3-Zahlen
USA: Ionis Pharmaceuticals, Q3-Zahlen
USA: Zeta Global, Q3-Zahlen
USA: AST SpaceMobile, Q3-Zahlen
USA: NRG Energy, Q3-Zahlen
USA: Barrick Mining, Q3-Zahlen
USA: Virtus Investment Partners, Q3-Zahlen
USA: Take-Two Interactive, Q2-Zahlen
USA: AST SpaceMobile, Q3-Zahlen
USA: Plug Power, Q3-Zahlen
USA: monday.com, Q3-Zahlen
USA: Rockwell Automation, Q4-Zahlen
USA: Rocket Lab, Q3-Zahlen
USA: Tripadvisor, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 10/26
02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 10/26
06:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Im- und Exporte 9/26
08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 11/26
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 09.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:30 CHN Consumer Price Index (MoM) 02:30 CHN Verbraucherpreisindex (Jahr) 02:30 CHN Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Trade Balance s.a. 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 14:40 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 16:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 18:15 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 18:25 GBR BoE's Governor Bailey speech
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