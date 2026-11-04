Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Kasachstan kündigt Förderoffensive an

Kasachstan plant, seine Ölproduktion im kommenden Jahr deutlich auszuweiten. Nach Angaben von Energieminister Erlan Akkenzhenov soll die Förderung 2027 auf 99 Millionen Tonnen steigen. Für das laufende Jahr rechnet die Regierung mit 96 Millionen Tonnen. Die Entwicklung verlaufe planmäßig, erklärte der Minister am Mittwoch gegenüber Reportern. Damit würde die Fördermenge 2027 um gut drei Prozent zulegen. Die Ankündigung rückt auch die Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ in den Mittelpunkt.

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Die neue Prognose fällt höher aus als bisherige Regierungsplanungen. Noch im September hatte das kasachische Wirtschaftsministerium für 2027 eine Produktion von 96 Millionen Tonnen erwartet. Die Marke von 99 bis 100 Millionen Tonnen sollte demnach erst in den darauffolgenden Jahren erreicht werden.

Große Ölfelder treiben die Förderung

Eine wichtige Rolle spielen die riesigen Ölfelder Tengiz, Kashagan und Karachaganak. Besonders das von Chevron geführte Tengiz-Projekt ist für die Förderentwicklung entscheidend. Durch den Ausbau des Feldes wurde die Produktionskapazität erheblich erhöht. Die Erweiterung soll langfristig zusätzliche 260.000 Barrel pro Tag ermöglichen. Allerdings hatte Kasachstan seine Produktionspläne für 2026 zuvor mehrfach reduzieren müssen. Grund waren unter anderem Angriffe auf die Infrastruktur des Caspian Pipeline Consortium (CPC), über das ein großer Teil des kasachischen Öls exportiert wird. Die Angriffe wurden überwiegend ukrainischen Drohnen zugeschrieben. Sie richteten sich gegen Ölinfrastruktur und Tanker am russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk, über den Kasachstan rund 80 Prozent seiner Ölexporte abwickelt. Nach Angaben des Energieministeriums führten die Störungen zu Förderverlusten von rund 3,5 Millionen Tonnen. Im August senkte die Regierung deshalb ihre Jahresprognose von 98 auf 96 Millionen Tonnen.

Neue Spannungen mit der OPEC+?

Die steigenden Förderambitionen könnten für Diskussionen innerhalb der OPEC+ sorgen. Kasachstan hatte in der Vergangenheit wiederholt mehr Öl produziert als vereinbart. Der Verbund versucht, durch abgestimmte Fördermengen das Angebot am Weltmarkt zu steuern und die Ölpreise zu stabilisieren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die kasachischen Gesamtprognosen auch Kondensate umfassen, während sich die OPEC+-Quoten auf Rohöl beziehen.

Erst am vergangenen Wochenende beschlossen mehrere OPEC+-Mitglieder, darunter Kasachstan, ihre Förderziele für Dezember unverändert zu lassen. Ende November steht die nächste wichtige Entscheidung an. Dann soll über die Förderpolitik für 2027 beraten werden. Besonders schwierig dürfte die Festlegung neuer Produktionsquoten werden, da der Ölmarkt weiterhin von den Folgen des Irankrieges und möglichen Angebotsverschiebungen geprägt ist.

Für den Ölmarkt könnte die angekündigte Produktionssteigerung mittelfristig zusätzlichen Angebotsdruck bedeuten. Entscheidend bleibt allerdings, ob Kasachstan seine Förderziele tatsächlich erreicht, ausreichend Exportkapazitäten zur Verfügung stehen und welche Produktionsgrenzen die OPEC+ für 2027 beschließt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion