🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Kasachstan kündigt Förderoffensive an

    Öl-Hammer aus Kasachstan

    657 Aufrufe 657 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kasachstan will seine Ölproduktion 2027 auf 99 Millionen Tonnen steigern. Die Förderoffensive könnte die OPEC+ unter Druck setzen und den Ölpreis belasten.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl-Hammer aus Kasachstan - Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Kasachstan kündigt Förderoffensive an
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Kasachstan plant, seine Ölproduktion im kommenden Jahr deutlich auszuweiten. Nach Angaben von Energieminister Erlan Akkenzhenov soll die Förderung 2027 auf 99 Millionen Tonnen steigen. Für das laufende Jahr rechnet die Regierung mit 96 Millionen Tonnen. Die Entwicklung verlaufe planmäßig, erklärte der Minister am Mittwoch gegenüber Reportern. Damit würde die Fördermenge 2027 um gut drei Prozent zulegen. Die Ankündigung rückt auch die Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ in den Mittelpunkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Chevron Corporation!
    Long
    210,54€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    238,04€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Die neue Prognose fällt höher aus als bisherige Regierungsplanungen. Noch im September hatte das kasachische Wirtschaftsministerium für 2027 eine Produktion von 96 Millionen Tonnen erwartet. Die Marke von 99 bis 100 Millionen Tonnen sollte demnach erst in den darauffolgenden Jahren erreicht werden.

     

    Große Ölfelder treiben die Förderung

    Eine wichtige Rolle spielen die riesigen Ölfelder Tengiz, Kashagan und Karachaganak. Besonders das von Chevron geführte Tengiz-Projekt ist für die Förderentwicklung entscheidend. Durch den Ausbau des Feldes wurde die Produktionskapazität erheblich erhöht. Die Erweiterung soll langfristig zusätzliche 260.000 Barrel pro Tag ermöglichen. Allerdings hatte Kasachstan seine Produktionspläne für 2026 zuvor mehrfach reduzieren müssen. Grund waren unter anderem Angriffe auf die Infrastruktur des Caspian Pipeline Consortium (CPC), über das ein großer Teil des kasachischen Öls exportiert wird. Die Angriffe wurden überwiegend ukrainischen Drohnen zugeschrieben. Sie richteten sich gegen Ölinfrastruktur und Tanker am russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk, über den Kasachstan rund 80 Prozent seiner Ölexporte abwickelt. Nach Angaben des Energieministeriums führten die Störungen zu Förderverlusten von rund 3,5 Millionen Tonnen. Im August senkte die Regierung deshalb ihre Jahresprognose von 98 auf 96 Millionen Tonnen.

    Neue Spannungen mit der OPEC+?

    Die steigenden Förderambitionen könnten für Diskussionen innerhalb der OPEC+ sorgen. Kasachstan hatte in der Vergangenheit wiederholt mehr Öl produziert als vereinbart. Der Verbund versucht, durch abgestimmte Fördermengen das Angebot am Weltmarkt zu steuern und die Ölpreise zu stabilisieren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die kasachischen Gesamtprognosen auch Kondensate umfassen, während sich die OPEC+-Quoten auf Rohöl beziehen.

    Erst am vergangenen Wochenende beschlossen mehrere OPEC+-Mitglieder, darunter Kasachstan, ihre Förderziele für Dezember unverändert zu lassen. Ende November steht die nächste wichtige Entscheidung an. Dann soll über die Förderpolitik für 2027 beraten werden. Besonders schwierig dürfte die Festlegung neuer Produktionsquoten werden, da der Ölmarkt weiterhin von den Folgen des Irankrieges und möglichen Angebotsverschiebungen geprägt ist.

    Für den Ölmarkt könnte die angekündigte Produktionssteigerung mittelfristig zusätzlichen Angebotsdruck bedeuten. Entscheidend bleibt allerdings, ob Kasachstan seine Förderziele tatsächlich erreicht, ausreichend Exportkapazitäten zur Verfügung stehen und welche Produktionsgrenzen die OPEC+ für 2027 beschließt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Öl-Hammer aus Kasachstan Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Kasachstan kündigt Förderoffensive an Kasachstan will seine Ölproduktion 2027 auf 99 Millionen Tonnen steigern. Die Förderoffensive könnte die OPEC+ unter Druck setzen und den Ölpreis belasten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     