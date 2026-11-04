First Solar klettert bei hohem Handelsumsatz um 6,32 %

Der heutige Anstieg bei First Solar konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,50 % nicht vollständig ausgleichen.

Der Handelsumsatz bei First Solar erreicht bereits das 3,3-Fache des gesamten Vortags. Für die Aktie zeichnet sich damit der dritte Gewinntag in Folge ab. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die First Solar um -20,61 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enphase Energy und Co.

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,05 %.

Informationen zur First Solar Aktie

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,32 Mrd.EUR € wert.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,78 % 1 Monat +14,01 % 3 Monate -12,50 % 1 Jahr -22,51 %

Stand: 04.11.2026, 10:30 Uhr

Die Aktie von First Solar erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,77 %, über 10 Jahre bei 19,23 %.

Lohnt sich ein Investment in die First Solar Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der First Solar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur First Solar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.