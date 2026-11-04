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    Dienstleister-Stimmung trübt sich stärker ein als erwartet

    Eurozone

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    Für Sie zusammengefasst
    • PMI fällt stärker als erwartet auf 51,4 Punkte
    • Der Auftragseingang schwächt sich deutlich ab
    • Frankreich rutscht unter Schwelle, Deutschland leicht schwächer
    Eurozone - Dienstleister-Stimmung trübt sich stärker ein als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Oktober stärker als erwartet verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel um 1,6 Punkte auf 51,4 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung etwas nach unten revidiert.

    Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des Dämpfers weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

    Ausschlaggebend für den Stimmungsdämpfer sei, dass sich der Auftragseingang deutlich abgeschwächt habe, heißt es in der Mitteilung von S&P Global. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, hat sich die Stimmung unter den Dienstleistern nur leicht eingetrübt. In Frankreich ist der Indikator hingegen eingebrochen und deutlich unter die Wachstumsschwelle gefallen./jkr/jsl/stk







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