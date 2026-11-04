China fordert Milliarden von US-Bundesstaat

WUHAN (dpa-AFX) - Wegen angeblicher Rufschädigung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben in China die Verhandlungen über eine milliardenschwere Klage gegen den US-Bundesstaat Missouri begonnen. Wie das zuständige Gericht in Wuhan mitteilte, wurde der Fall am vergangenen Freitag öffentlich verhandelt. Das Verfahren dauert noch an.

Aus der bereits im April 2025 eingereichten Klageschrift geht hervor, dass chinesische Behörden und Forschungseinrichtungen rund 356 Milliarden Yuan (etwa 47,5 Milliarden Euro) Schadenersatz verlangen. Hinter der Klage stehen die Stadtregierung von Wuhan, die Chinesische Akademie der Wissenschaften und das Virologie-Institut in Wuhan. Sie werfen Missouri und drei früheren beziehungsweise amtierenden Generalstaatsanwälten des Bundesstaats vor, mit falschen Behauptungen über die Pandemie ihrem Ansehen geschadet und wirtschaftliche Verluste verursacht zu haben. Die Kläger verlangen auch eine öffentliche Entschuldigung.