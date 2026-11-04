Autolink stärkt seine Präsenz in Europa mit E/E-Technologie der nächsten Generation und lokalen Partnerschaften

WOLFSBURG, Deutschland, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Da Fahrzeugsysteme immer komplexer werden und sich KI-gestützte Funktionen weiterentwickeln, sehen sich europäische Automobilhersteller mit wachsenden Anforderungen an Integration, Recheneffizienz und Skalierbarkeit konfrontiert. Autolink bringt seine Deep Fusion EEA nach Europa, um diese Herausforderungen anzugehen und neue Möglichkeiten der technischen Zusammenarbeit zu erkunden.

Deep Fusion EEA wurde auf der CES 2026 vorgestellt und basiert auf der Qualcomm Snapdragon 8797 Plattform. Es kombiniert zentrale Rechenleistung, Zonensteuerungen und ein optisches Hochgeschwindigkeits-Kommunikations-Backbone und bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 256 Gbit/s sowie Latenzzeiten im Sub-Mikrosekundenbereich. Es wurde entwickelt, um die Integrationskomplexität zu reduzieren, verschiedene Fahrzeugsegmente zu unterstützen und eine flexible Grundlage für zukünftige domänenübergreifende KI-Anwendungen zu bieten. Die Serienproduktion für neue Fahrzeugmodelle soll bis Ende 2026 aufgenommen werden.

Um die Technologie an die europäischen Anforderungen der Fahrzeugentwicklung anzupassen, führen Autolink und die EDAG Group gemeinsam einen Proof of Concept (PoC) durch. Die Arbeit umfasst den Funktionsumfang, die Systemgrenzen und die Schnittstellenspezifikationen und bildet damit die Grundlage für die Fahrzeugintegration und die gemeinsame Entwicklung. EDAG hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung, Produktionsplanung und Softwareentwicklung.

„Europäische Automobilhersteller benötigen Architekturen, die die wachsende Systemkomplexität bewältigen und gleichzeitig Raum für zukünftige Innovationen lassen.Wir möchten mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um deren technischen Bedarf zu verstehen und zu untersuchen, wie eine domänenübergreifende Integration die zukünftige Fahrzeugentwicklung in Europa unterstützen kann", sagte Ethan Li, Chief Strategy Officer von Autolink.

Autolink bringt außerdem Produktionserfahrung aus China mit. Die auf dem SA8155P basierenden Smart-Cockpit-Domänencontroller gingen 2021 in Massenproduktion; die kumulierten Auslieferungen beliefen sich bis Mai 2026 auf über 2,3 Millionen Einheiten. Laut Frost & Sullivan belegte die Plattform weltweit den ersten Platz. Autolink beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter, davon über 500 in der Forschung und Entwicklung, und seine Produkte werden in mehr als 120 Ländern unterstützt. Obwohl diese Erfolgsbilanz die Produktions- und Ausführungsfähigkeiten des Unternehmens unterstreicht, wird Deep Fusion EEA selbst weiterhin für europäische Fahrzeuge evaluiert.

Neben der technologischen Zusammenarbeit stärkt Autolink seine lokale Präsenz. Das Unternehmen hat Büros in Frankreich und Deutschland eröffnet, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rumänien eingerichtet und bereitet dort derzeit die Ansiedlung einer Produktionsstätte vor. Diese Fähigkeiten bringen Autolink näher an die Kundenanforderungen heran und unterstützen die gemeinsame Entwicklung, die Systemvalidierung und die Zusammenarbeit in den Bereichen Engineering und Lieferketten.

Durch die Kombination globaler Technologie- und Produktionskompetenz mit lokaler Entwicklung und Fertigung will Autolink ein langfristiger Technologiepartner für europäische Automobilhersteller werden. Das Unternehmen wird sein europäisches Engagement durch Branchenveranstaltungen und technischen Austausch mit europäischen Automobilherstellern weiter ausbauen.

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