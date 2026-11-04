Alphabet im KI-Rausch: Google investiert weitere 15 Milliarden US-Dollar!

Der US-Technologiekonzern Alphabet treibt den Ausbau seiner KI-Infrastruktur mit einer milliardenschweren Investition in Südostasien voran. Wie die Google-Mutter am Mittwoch mitteilte, sollen in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt 15 Milliarden US-Dollar in Malaysia investiert werden. Das Geld fließt in neue Rechenzentren, saubere Energie, die Wasserversorgung und die Weiterbildung von Arbeitskräften. Mit der Offensive will Google seine Rechenkapazitäten deutlich ausbauen und vom weltweit steigenden Bedarf an künstlicher Intelligenz und Cloud-Diensten profitieren.

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Geplant sind zusätzliche Rechenzentrumscampus in den Bundesstaaten Selangor und Negeri Sembilan. Bereits 2024 hatte Google Investitionen von zwei Milliarden US-Dollar für sein erstes Rechenzentrum und eine Cloud-Region im Elmina Business Park angekündigt. Der Standort ist inzwischen in Betrieb. Die neuen Projekte unterstreichen die wachsende Bedeutung Malaysias als Standort für digitale Infrastruktur.

Milliardeninvestition soll Zehntausende Arbeitsplätze schaffen

Nach Berechnungen von Google könnte allein die Bauphase der neuen Rechenzentren jährlich rund 1,1 Milliarden US-Dollar zur malaysischen Wirtschaftsleistung beitragen. Zudem sollen während der Bauarbeiten im Jahresdurchschnitt mehr als 37.000 lokale Arbeitsplätze entstehen. Nach der Inbetriebnahme sollen die Anlagen jährlich über 9.000 Arbeitsplätze sichern. Die Gehälter sollen durchschnittlich 45 Prozent über dem nationalen Median liegen.

Ein zentraler Bestandteil der Investitionen ist die Energieversorgung. Google will mehr als ein Gigawatt zusätzliche saubere Energiekapazität in das malaysische Stromnetz bringen. Zugleich verpflichtet sich der Konzern, den gesamten Stromverbrauch seiner Rechenzentrumscampus sowie die direkten Kosten für deren Netzanschluss selbst zu tragen.

Die Anlagen sollen mit einem PUE-Wert von 1,12 bis 1,14 betrieben werden. Dieser Wert misst die Energieeffizienz von Rechenzentren. Je näher er an 1,0 liegt, desto geringer ist der zusätzliche Energiebedarf für Kühlung und sonstige Infrastruktur.

Google investiert auch in Wasser und Fachkräfte

Bereits Anfang November kündigte Google Investitionen von 160 Millionen US-Dollar in die Wasserversorgung des Bundesstaates Negeri Sembilan an. Geplant sind ein Wasserreservoir und eine Aufbereitungsanlage, die täglich bis zu 65 Millionen Liter Trinkwasser bereitstellen kann. Davon sollen sowohl die Bevölkerung als auch die neuen Rechenzentren profitieren. Für die Umsetzung wurde das malaysische Bauunternehmen Gamuda beauftragt.

Zusätzlich will Google mit vier neuen Bildungsprogrammen innerhalb von fünf Jahren rund 800.000 Menschen in Malaysia weiterqualifizieren. Der Konzern setzt dabei auf digitale Kompetenzen, die für den Ausbau der Technologiebranche benötigt werden.

KI-Boom treibt Investitionsausgaben weiter nach oben

Für Alphabet ist die Ankündigung ein weiterer Schritt beim weltweiten Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen sowohl Googles eigene Dienste als auch das Cloud-Geschäft unterstützen. Malaysia entwickelt sich dabei zunehmend zu einem wichtigen Investitionsstandort. Bis Juli 2026 wurden dort bereits 27 Rechenzentrumsprojekte mit einem geplanten Investitionsvolumen von umgerechnet mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar genehmigt.

Für Anleger bleibt allerdings die Frage, wann sich die gewaltigen Investitionen auszahlen. Der Ausbau schafft langfristig neue Wachstumsmöglichkeiten im Cloud- und KI-Geschäft, erhöht kurzfristig jedoch den Kapitalbedarf. Entscheidend wird sein, ob die Nachfrage nach KI-Rechenleistung schnell genug steigt, um die zusätzlichen Kosten durch höhere Umsätze und Gewinne zu rechtfertigen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 251,1EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.

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