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    Banken und Erneuerbare Energien Profiteure der Midterm-Wahlen

    AKTIEN IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Demokraten-Erfolg stärkte Erneuerbare und Banken
    • Bankenindex stieg zurück über die 200-Tage-Linie
    • Anleger schichteten aus Tech in Europas Banken um
    AKTIEN IM FOKUS - Banken und Erneuerbare Energien Profiteure der Midterm-Wahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bankenwerte und Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien haben in Europa zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen gehört. Der Stoxx Europe 600 Banks setzte sich deutlich von seinem jüngsten Tief seit Juni ab und schaffte es zurück über seine 200-Tage-Linie als langfristigem Trendbarometer.

    Im Dax kletterten die Papiere der Deutschen Bank auf das höchste Niveau seit fünf Wochen. Im Nebenwertebereich ragten Nordex und SMA Solar mit Kursgewinnen von 6 Prozent heraus.

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    Börsianer erklärten dies mit dem Erfolg der Demokraten im US-Senat und Kongress. In Texas wurde James Talarico zum ersten demokratischen Senator seit fast 40 Jahren gewählt. Tech-Milliardär Elon Musk hatte in den Wahlkampf seines Widersachers Ken Paxton mehr als 150 Millionen Dollar gepumpt.

    Mit der neuen Stärke der Demokraten droht der KI-Branche nun mehr Gegenwind, gleichzeitig winkt dem Bereich Erneuerbare Energien mehr Unterstützung.

    Bankaktien profitieren laut Börsianern von Umschichtungen aus dem Tech-Bereich und den USA in hiesige Substanzwerte. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in KI und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen./ag/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,95 % und einem Kurs von 31,90 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,52 %/+27,37 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgänge trotz als gut bewerteter Zahlen und möglichen Nachholbedarf gegenüber anderen Großbanken. Diskutiert werden eine Unterstützung bei 28 Euro und eine Seitwärtsphase zwischen 29 und 31 Euro. Weitere Themen sind Dividendenschätzungen von 1,16 bis 1,26 Euro für 2027, sinkende Kapitalanforderungen sowie Kosten und Effizienzpotenziale des IT-Umbaus. Die Strategie zum Aufholen gegenüber Europas Top-Banken wird hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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