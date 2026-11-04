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    Weniger Öl, weniger Gas: Droht dem Energiemarkt der nächste Engpass?

    Öl-Schock aus Aserbaidschan

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    Aserbaidschan erwartet bis 2028 sinkende Öl- und Gasmengen. Während der Energiesektor schrumpft, sollen andere Branchen das Wirtschaftswachstum antreiben.

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    Öl-Schock aus Aserbaidschan - Weniger Öl, weniger Gas: Droht dem Energiemarkt der nächste Engpass?
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Aserbaidschan rechnet auch in den kommenden Jahren mit einer rückläufigen Entwicklung seiner Öl- und Gasindustrie. Wie Vertreter des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch mitteilten, dürfte der Energiesektor 2027 um 1,8 Prozent schrumpfen. Bereits für das laufende Jahr wird ein Rückgang in gleicher Höhe erwartet. Gleichzeitig soll sich das Wirtschaftswachstum des Landes von 1,7 Prozent im Jahr 2026 auf 2,7 Prozent im kommenden Jahr beschleunigen. Für den Staatshaushalt kalkuliert die Regierung vorsichtig mit einem Ölpreis von 65 US-Dollar je Barrel.

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    Die Entwicklung verdeutlicht den wirtschaftlichen Strukturwandel des ölreichen Landes am Kaspischen Meer. Während die traditionellen Einnahmequellen aus der Energieindustrie an Bedeutung verlieren, sollen andere Wirtschaftszweige zunehmend das Wachstum übernehmen.

    Ölförderung geht weiter zurück

    Nach aktuellen Regierungsprognosen soll die Ölförderung von 26,8 Millionen Tonnen im laufenden Jahr auf 26,6 Millionen Tonnen im Jahr 2027 sinken. Für 2028 werden sogar nur noch 26,1 Millionen Tonnen erwartet. Auch die marktfähige Erdgasproduktion dürfte von 37,8 Milliarden Kubikmetern 2026 auf 35,6 Milliarden Kubikmeter 2027 zurückgehen. Im Jahr 2028 könnte sie auf 33,2 Milliarden Kubikmeter fallen.

    Ein wesentlicher Grund ist der langfristige Produktionsrückgang auf älteren Ölfeldern. Besonders das riesige Offshore-Feld Azeri-Chirag-Gunashli im Kaspischen Meer spielt eine zentrale Rolle. Es wird von einem internationalen Konsortium unter Führung des britischen Energiekonzerns BP betrieben. Laut Energieministerium wurden dort in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 11,8 Millionen Tonnen Öl gefördert. Für den internationalen Ölmarkt bedeuten die Prognosen, dass aus Aserbaidschan mittelfristig weniger Rohöl zur Verfügung stehen könnte. Allerdings ist die Fördermenge des Landes im Vergleich zu den weltweit größten Produzenten begrenzt.

    Wirtschaft soll unabhängiger vom Öl werden

    Die Regierung setzt deshalb verstärkt auf andere Branchen. Der Nicht-Öl- und Gassektor soll 2027 um 4,4 Prozent wachsen, nach erwarteten 3,1 Prozent im laufenden Jahr. Besonders die Industrie außerhalb des Energiesektors, Informationstechnologie, Telekommunikation, Tourismus und Transport sollen dazu beitragen. Nach Regierungsangaben könnte die Wirtschaftsleistung 2027 insgesamt 141 Milliarden Manat erreichen. Davon sollen 109,1 Milliarden Manat auf Wirtschaftsbereiche außerhalb der Öl- und Gasindustrie entfallen.

    Allerdings beurteilen nicht alle Institutionen die Entwicklung so optimistisch. Die aserbaidschanische Zentralbank erwartet für 2027 lediglich ein Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent. Auch der Internationale Währungsfonds geht von diesem Wert aus.

    Ölpreis von 65 US-Dollar als Grundlage

    Für die Haushaltsplanung 2027 setzt Aserbaidschan einen durchschnittlichen Ölpreis von 65 US-Dollar je Barrel an. Finanzminister Sahil Babayev bezeichnete diese Annahme angesichts der geopolitischen Lage als konservativ. Die Regierung rechne grundsätzlich mit höheren Preisen, wolle die Finanzplanung jedoch nicht von einem dauerhaft hohen Ölpreis abhängig machen.

    Trotz der wirtschaftlichen Diversifizierung bleibt die Staatskasse stark von der Energieindustrie abhängig. Nach den Haushaltsplanungen vom September sollen 2027 rund 39,5 Prozent der Staatseinnahmen aus dem Öl- und Gassektor stammen. Gleichzeitig verfügt Aserbaidschan über erhebliche finanzielle Reserven. Anfang Oktober beliefen sich die strategischen Devisenreserven auf rund 89,4 Milliarden US-Dollar. Für Anleger am Rohstoffmarkt bleibt entscheidend, wie stark die Förderung in Aserbaidschan tatsächlich sinkt und ob neue Projekte den langfristigen Rückgang auf älteren Ölfeldern ausgleichen können.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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