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    Das neue globale „Mouth-to-Body Health Institute" hat sich zum Ziel gesetzt, Erkenntnisse aus der Mund-Körper-Forschung in bessere Präventions- und Versorgungsmaßnahmen umzusetzen

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    • Ein internationales Netzwerk aus Forschern, Klinikern und führenden Wissenschaftlern wird Fachwissen aus den Bereichen Zahnmedizin, Medizin, Mikrobiologie, Immunologie und öffentliche Gesundheit bündeln, um die Rolle der Mundgesundheit bei der Krankheitsprävention zu untersuchen
    • Die neue Plattform wird die Mund-Körper-Forschung im Hinblick auf Präventionsstrategien, klinisches Wissen und evidenzbasierte Lösungen vorantreiben
    • Die anfängliche Forschung umfasst die Parodontologie, das orale Mikrobiom sowie den Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und allgemeiner Gesundheit

    ETOY, Schweiz, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein neues globales Institut wurde ins Leben gerufen, um die Forschung zum Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Allgemeingesundheit voranzutreiben und die neuesten Erkenntnisse der Mund-Körper-Wissenschaft in bessere Prävention und Versorgung umzusetzen.

    The Sunstar Mouth-to-Body Health Institute aims to turn oral-systemic science into better prevention and care.

    Das Sunstar Mouth-to-Body Health Institute strebt eine internationale Führungsrolle im Bereich der Mund-Körper-Gesundheit an, indem es Forscher, Kliniker und führende Wissenschaftler aus den Bereichen Zahnmedizin, Medizin, Mikrobiologie, Immunologie, Ernährungswissenschaft, Verhaltensforschung und öffentliche Gesundheit zusammenbringt, um die Rolle des Mundes für die Gesundheit des gesamten Körpers zu ergründen.

    Während Gesundheitssysteme weltweit dem doppelten Druck einer alternden Bevölkerung und zunehmender chronischer Erkrankungen ausgesetzt sind, werden Mundgesundheit und allgemeine Gesundheit nach wie vor weitgehend getrennt behandelt. Dies unterstreicht den Bedarf an fundierteren Erkenntnissen darüber, in welchen Bereichen eine engere Verzahnung von zahnmedizinischer und medizinischer Versorgung Prävention und Versorgung verbessern könnte.

    Zwar untersuchen Forscher bereits, wie Mundbakterien, chronische Entzündungen, Immunreaktionen und Veränderungen im oralen Mikrobiom die Gesundheit über den Mund hinaus beeinflussen können, doch sind die Erkenntnisse nicht bei allen Erkrankungen gleichermaßen fundiert.

    Das Institut wird von dem in Japan gegründeten Mundpflegeunternehmen Sunstar ins Leben gerufen, das seit über 40 Jahren weltweit Forschung im Bereich der oral-systemischen Gesundheit finanziert. Es wird untersuchen, was bereits gesichert ist und was noch geprüft werden muss, und gleichzeitig dazu beitragen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Vorteile für medizinisches Fachpersonal und die Öffentlichkeit umzusetzen.

    Dr. Marcelo W.B. Araujo, Co-Vorsitzender des Sunstar Mouth-to-Body Health Institute sowie Dekan und Professor an der School of Dental Medicine der University at Buffalo, New York, erklärte: Wir verfügen nun über Forschungsinstrumente, Analysetechniken und interdisziplinäre Kompetenzen, um die Zusammenhänge zwischen Mundgesundheit und Allgemeingesundheit auf eine Weise zu untersuchen, die bisher nicht möglich war. Dies erfordert eine Zusammenarbeit über Disziplinen und Institutionen hinweg."

    Ein globaler wissenschaftlicher Beirat wird wissenschaftliche Beratung und Aufsicht leisten, unterstützt von Institutsmitgliedern aus verschiedenen Disziplinen. Jennifer Zhu, Global Head of Research & Development im Consumer Business bei Sunstar, fügt hinzu: „Letztendlich hoffen wir, dass dieser wissenschaftliche Fortschritt es Menschen weltweit ermöglichen wird, ihre Mundgesundheit und ihre allgemeine Gesundheit als Teil ihrer täglichen Routine besser zu kontrollieren."

    Weitere Informationen: Sunstar Mouth-to-Body Health Institut.

    Bilder zur Pressemitteilung finden Sie HIER 

    Sunstar Mouth-to-Body Health Institute

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    PR Newswire (dt.)
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