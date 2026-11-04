Teamviewer, Novo Nordisk, Biontech, Continental – Die Analystenstimmen des Tages

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt, schrieb Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr habe sich nicht eingestellt.

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Jefferies stuft Novo Nordisk auf "Hold"

+2,56 % +8,71 % +14,04 % -8,15 % -11,45 % -59,74 % -24,71 % +136,74 % +2.092,54 % ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F Intraday

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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen (36,80 Euro) belassen. Der bereinigte Umsatz liege um acht Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Die meisten wichtigen Medikamente des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich sei der bereinigte operative Gewinn zehn Prozent höher als erwartet.

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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben.

Jefferies stuft Biontech auf "Buy"

+1,48 % +1,22 % -8,87 % -1,81 % -13,25 % -12,63 % -69,30 % +537,55 % ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2 Intraday

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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Tewari in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit Blick voraus hänge das Aufwärtspotenzial für den Kurs wohl vor allem vom Onkologie-Hoffnungsträger Pumitamig ab.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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