Leichte Kursgewinne nach US-Zwischenwahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach den Zwischenwahlen in den USA etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 122,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,32 Prozent.

In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.