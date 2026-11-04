JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen der Supermarktkette zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern belegten ein schwaches US-Geschäft und Rabatte in Europa, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung, auch wenn diese nicht so umfangreich gewesen seien wie erwartet. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch als man habe befürchten müssen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 33,52EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +24,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer