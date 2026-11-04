JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen der Supermarktkette zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern belegten ein schwaches US-Geschäft und Rabatte in Europa, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung, auch wenn diese nicht so umfangreich gewesen seien wie erwartet. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch als man habe befürchten müssen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 33,52EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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