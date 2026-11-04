UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 9,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller kostspieliger Fahrzeuge agiere in einem strukturell wachsenden Markt für "harte" Luxusartikel, schrieb Natasha Brilliant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Vertriebsstandorte sprächen für steigende Absatzvolumina und Margen. Die Erwirtschaftung hoher Barmittel stütze zudem die Ausschüttung attraktiver Dividenden./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 367,6EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Natasha Brilliant

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,90

Kursziel alt: 9,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,90 $ , was einem Rückgang von -97,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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