UBS stuft Ferrari auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 9,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller kostspieliger Fahrzeuge agiere in einem strukturell wachsenden Markt für "harte" Luxusartikel, schrieb Natasha Brilliant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Vertriebsstandorte sprächen für steigende Absatzvolumina und Margen. Die Erwirtschaftung hoher Barmittel stütze zudem die Ausschüttung attraktiver Dividenden./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 367,6EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Natasha Brilliant
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,90
Kursziel alt: 9,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Natasha Brilliant
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,90
Kursziel alt: 9,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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