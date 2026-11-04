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    freenet legt mit mehreren Telekomwerten zu

    Spotlight

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    Die Aktie von freenet steigt um 1,33 %, bleibt seit Jahresbeginn aber mit 22,88 % im Minus.

    Spotlight - freenet legt mit mehreren Telekomwerten zu
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    Mehrere Telekomwerte verzeichnen Kursgewinne: Neben freenet steigen auch United Internet, Deutsche Telekom und Vodafone Group. United Internet führt die Gruppe mit einem Plus von 2,65 % an, während Telefonica Deutschland nachgibt. Unternehmensnachrichten zu freenet liegen zunächst nicht vor.

    freenet Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 04.11.2026

    Obwohl sich die freenet Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,32 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht steht bei der freenet Aktie damit ein Gewinn von +0,80 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in freenet eine negative Entwicklung von -22,88 % erlebt.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. United Internet notiert im Plus, mit +2,65 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -1,21 %. Vodafone Group legt um +0,93 % zu

    freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,80 %
    1 Monat -0,70 %
    3 Monate -7,32 %
    1 Jahr -14,04 %
    Stand: 04.11.2026, 11:02 Uhr

    Die Aktie von freenet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,84 %, über 10 Jahre bei -1,22 %.

    Informationen zur freenet Aktie

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,73 Mrd. € wert.

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    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    freenet

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    -11,29 %
    +30,16 %
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