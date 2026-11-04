Bill Trenaman, anerkannter Branchenkenner des Bergbausektors, tritt dem Board von Spartan Metals bei

Vancouver, Kanada, 4. November 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W | OTCQB: SPRMF | FWB: J03), ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Wolfram und kritischen Mineralen im Westen der Vereinigten Staaten, freut sich, die Ernennung von Herrn Bill Trenaman zu einem unabhängigen Non-Executive Director (nicht geschäftsführender Direktor) mit heutiger Wirkung bekannt zu geben. In Verbindung mit dieser Ernennung wird Kosta Tsoutsis im Rahmen eines geplanten Übergangs aus dem Board zurücktreten.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan Metals, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, Bill bei Spartan begrüßen zu dürfen. Er wird unser Team mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung bei Ivanhoe Mines sowie anderen Rohstoffunternehmen in Kombination mit seinen umfangreichen Branchen- und Anlegerbeziehungen verstärken und beim Ausbau unseres Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio und unseres Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle unterstützen. Bills Verständnis der Kapitalmärkte für den Bergbau ergänzt unser technisches Fachwissen. Seine Kontakte und Erfahrung in der Kommunikationsstrategie für wichtige Mineralprojekte können uns dabei helfen, ein breiteres Anlegerpublikum zu erreichen und mit potenziellen strategischen Partnern in Kontakt zu treten. Spartan möchte Kosta aufrichtig für seine Beiträge und seine Unterstützung während einer wichtigen Phase für das Unternehmen danken.“

Bill Trenaman verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Investor Relations, die er über mehrere Jahrzehnte hinweg im Bergbausektor gesammelt hat. Er war in leitenden Investor Relations-Funktionen bei Ivanhoe Mines und Ivanplats tätig, wobei er die Kommunikation mit Anlegern im Zusammenhang mit wichtigen internationalen Mineralprojekten unterstützte. Dazu gehörten Oyu Tolgoi, eine der bedeutenden Kupfer-Gold-Lagerstätten der Welt, und Kamoa-Kakula, eine der weltweit größten hochgradigen Kupferminen. Seine Erfahrung umfasst auch die Tätigkeit bei Junior-Bergbauunternehmen wie Jinshan Gold Mines und Treminco Resources, wodurch er breite Einblicke in den Explorations-, Erschließungs- und Kapitalmarktzyklus gewinnen konnte. Herr Trenaman wird bei Spartan tiefgreifende Fachkenntnisse in den Bereichen Investor Relations, Kapitalmärkte, Unternehmenspositionierung sowie Aktionärs- und Investorenkommunikation einbringen, unter anderem in der Vermittlung des Wertversprechens von Rohstoffunternehmen.