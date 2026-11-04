BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche nach einem Treffen mit Finanzvorstand Alan Hippe auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Manager des Pharmakonzerns habe sich sehr zuversichtlich gezeigt, im Jahr 2027 gute Finanzergebnisse zu erzielen, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 423,9EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
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