Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32: Ausblick 2026
Rückenwind für Homann: Im dritten Quartal 2026 steigen Umsatz und Profitabilität, der Cashflow verbessert sich deutlich. Der Jahresausblick bleibt bestätigt.
- Im dritten Quartal 2026 entwickelte sich das Geschäft positiv und entsprach den Erwartungen des Managements.
- Der Umsatz lag über dem Vorjahresniveau; das bereinigte EBITDA war klar positiv und deutlich höher als im ersten Halbjahr.
- Der operative Cashflow verbesserte sich im dritten Quartal erheblich.
- Die Nachfrage nach MDF-/HDF-Platten zeigte erste Erholungstendenzen; die Preiserhöhungen wirkten zunehmend.
- Homann bestätigt den im August angepassten Ausblick für das Gesamtjahr 2026.
- Die Kapazitätsanpassung in Pagiriai verläuft planmäßig: Der Freeze-Status soll bis Ende 2026 erreicht werden. Der erwartete operative Verlust aus Litauen sinkt dadurch voraussichtlich von rund 23 Mio. Euro 2026 auf rund 3 Mio. Euro 2027.
Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+3,64 % im Plus.
+26,30 %
-29,74 %
-38,55 %
-48,69 %
-49,64 %
-37,06 %
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