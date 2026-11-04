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    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32: Ausblick 2026

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    Rückenwind für Homann: Im dritten Quartal 2026 steigen Umsatz und Profitabilität, der Cashflow verbessert sich deutlich. Der Jahresausblick bleibt bestätigt.

    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32: Ausblick 2026
    • Im dritten Quartal 2026 entwickelte sich das Geschäft positiv und entsprach den Erwartungen des Managements.
    • Der Umsatz lag über dem Vorjahresniveau; das bereinigte EBITDA war klar positiv und deutlich höher als im ersten Halbjahr.
    • Der operative Cashflow verbesserte sich im dritten Quartal erheblich.
    • Die Nachfrage nach MDF-/HDF-Platten zeigte erste Erholungstendenzen; die Preiserhöhungen wirkten zunehmend.
    • Homann bestätigt den im August angepassten Ausblick für das Gesamtjahr 2026.
    • Die Kapazitätsanpassung in Pagiriai verläuft planmäßig: Der Freeze-Status soll bis Ende 2026 erreicht werden. Der erwartete operative Verlust aus Litauen sinkt dadurch voraussichtlich von rund 23 Mio. Euro 2026 auf rund 3 Mio. Euro 2027.

    Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,64 % im Plus.


    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32

    +26,30 %
    -29,74 %
    -38,55 %
    -48,69 %
    -49,64 %
    -37,06 %
    ISIN:NO0013536169WKN:A4DFTR
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