Siemens auf Expansionskurs: Dieser Milliardenmarkt lockt

Die Siemens-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht und legte im Xetra-Handel um rund 2 Prozent auf 275,30 Euro zu (Stand 11:22 Uhr MEZ).

Siemens stärkt seine Position im internationalen Bahnmarkt. Der Technologiekonzern hat die Übernahme wichtiger Geschäftsbereiche der italienischen MERMEC Group abgeschlossen. Nach Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen gehören die übernommenen Aktivitäten nun zu Siemens Mobility. Die Transaktion war bereits im Mai 2026 angekündigt worden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens erweitert Technologieportfolio

Mit der Übernahme baut Siemens vor allem seine Kompetenzen bei Signaltechnik, Diagnostik und Datenanalyse aus. Gleichzeitig erweitert der Konzern seine industrielle Präsenz in Italien.

"Die Aufnahme der Mitarbeiter und Unternehmen von MERMEC in Siemens Mobility ist ein wichtiger Meilenstein bei der Stärkung unseres globalen Portfolios im Bereich der Bahntechnik", sagte Michael Peter, Präsident von Siemens Mobility. Durch die Bündelung der Kompetenzen könne Siemens seinen Kunden weltweit einen größeren Mehrwert bieten.

Die Integration soll auch die Modernisierung und Digitalisierung des italienischen Schienennetzes vorantreiben. MERMEC verfügt über eine starke Position bei der Infrastruktur des nationalen Bahnverkehrs. Siemens bringt seine Expertise bei Signaltechnik für den städtischen Verkehr ein.

430 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2025

Die übernommenen Geschäftsbereiche umfassen unter anderem Signaltechnik entlang der Bahnstrecken, Elektrifizierung, Telekommunikation sowie Diagnostik und Datenanalyse. Nicht Teil der Transaktion sind mehrere Beteiligungen von MERMEC, darunter Angelstar, Mont Saint Michel mit ihrer Tochtergesellschaft Compagnie des Signaux sowie CSEE DE.

Die übernommenen Unternehmen beschäftigen rund 1.700 Mitarbeiter und sind in mehr als 70 Ländern aktiv. Im Geschäftsjahr 2025 erzielten sie einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro.

Für Siemens Mobility eröffnet die Übernahme neue Möglichkeiten im Bereich der vorausschauenden Instandhaltung. Kunden sollen künftig von einem erweiterten Angebot profitieren, das Diagnosesysteme von Siemens mit den Messfahrzeugen und Analyseprogrammen von MERMEC verbindet. Die Plattform soll den Zustand der Schieneninfrastruktur besser überwachen und Wartungsmaßnahmen gezielter planbar machen.

Mit der Integration will Siemens sein globales Angebot für Bahninfrastruktur weiter ausbauen und vom langfristigen Wachstum des internationalen Schienenverkehrs profitieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 275,7EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

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