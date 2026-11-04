RBC belässt Ahold Delhaize auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro
ANALYSE-FLASH
- RBC belässt Ahold Delhaize auf Sector Perform
- Europas starke Märkte sorgen für bessere Zahlen
- Cyber-Attacke senkt nun die Jahresprognose
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Wegen der Auswirkungen einer Cyber-Attacke habe das Unternehmen allerdings die Jahresprognose gesenkt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 33,53 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -34,85 %/+18,45 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 37 Euro
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