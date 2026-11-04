Erhöhte Jahresziele geben Siltronic-Aktien neuen Schwung
AKTIE IM FOKUS
- Siltronic-Aktie steigt nach starken Quartalszahlen
- Höhere Jahresziele treiben die Aktie kräftig an
- KI-Servernachfrage gleicht schwache Märkte aus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresziele geht es für den Aktienkurs von Siltronic am Mittwoch kräftig nach oben. In der Spitze gewannen die Papiere gut 10 Prozent auf 65,70 Euro und führten den starken MDax an. Die Nachfrage beim Waferhersteller zieht KI-getrieben an. Ein Börsianer sprach von starken Zahlen für das dritte Jahresviertel.
Nachdem der Aktienkurs seit Juni stark gefallen war und Ende Oktober den tiefsten Stand seit Anfang April erreicht hatte, kommt mit dem aktuellen Zuwachs eine Erholung in Schwung. Seit Jahresanfang steht ein Kursgewinn von mehr als 30 Prozent zu Buche, womit die Siltronic-Aktien zu den zehn stärksten im MDax zählen. Die gute Jahresentwicklung geht vor allem auf einen steilen Zuwachs in den Monaten April und Mai zurück. In dieser Zeit hatte sich der Kurs mehr als verdoppelt.
Die Analysten der Citigroup gehen davon aus, dass durch die Anhebung der Jahresprognose von Siltronic die Konsensschätzungen wahrscheinlich steigen dürften. Was die Endnachfrage betreffe, bleibe der Ausblick für den Gesamtendmarkt zwar unverändert, doch der weitere Anstieg der Servernachfrage auf 50 Prozent im Jahresvergleich untermauere die Stärke der KI-bezogenen Ausgaben und trage dazu bei, die schwächeren Annahmen für die Smartphone- und Automobilbranche auszugleichen./ajx/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 31.147 auf Ariva Indikation (04. November 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +42,97 %/+106,51 % bedeutet.
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Du machst deinem Namen alle Ehre Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Du bist auch einen von den Schlauen die Hinterher immer wissen was in der Vergangenheit passiert ist. Hut ab, du wirst es weit bringen. Ich hab die Papiere, den ursprünglichen Bestand vier mal zischen knapp unter 70 und 85-90 getradet. Mein Bestand ist somit für mich aktuell fast kostenlos. Fast auch nur weil Lars immer 26% vom Gewinn haben will. Norman war ja stolz nicht bei 93 verkauft zu haben. Du wirst uns nun bestimmt nächste Woche wieder erzählen, was diese Woche passiert ist. Sei stolz auf dich, dass du es dir eine Woche merken konntest.
Normen hat erst heute wieder nachgekauft, weil er wusste, dass der Kurs weiter fällt. €10 unter deinem Einstandspreis. Da kannst du wohl nicht Schritt halten😉