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    Goldman Sachs hebt Gewinnprognosen für Stoxx Europe 600 an

    ANALYSE

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    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman hebt Gewinnprognosen für Europas Firmen an
    • Finanz- und Rohstoffwerte treiben die Gewinne stark
    • US-Tech dominiert, doch Europas Abstand sinkt 2027
    ANALYSE - Goldman Sachs hebt Gewinnprognosen für Stoxx Europe 600 an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Gewinne europäischer Unternehmen entwickeln sich laut der US-Investmentbank Goldman Sachs besser, als es das Wirtschaftswachstum auf dem Kontinent vermuten lässt. Marktstrategin Sharon Bell hob am Mittwoch ihre Prognosen für die Ergebnisdynamik im marktbreiten Index Stoxx Europe 600 für 2026 und 2027 auf plus 18 Prozent und plus 7 Prozent an. Mit ihrer ersten Schätzung für 2028 erwartet sie dann 5 Prozent Ergebnisanstieg je Aktie. Besonders Finanz- und Rohstoffwerte leisteten einen starken Beitrag, so Bell.

    Die Goldman-Ökonomen lägen mit ihren Konjunkturprognosen deutlich unterhalb dieser Gewinndynamik. "Der Aktienmarkt ist ein Zerrspiegel der Wirtschaft", erklärte Bell. Denn Finanzwerte stünden für 30 Prozent der Unternehmensgewinne im Index, hätten an der europäischen Wirtschaftsleistung allerdings nur einen Anteil von 10 Prozent. Ein ähnliches Missverhältnis gebe es in den Bereichen Energie und Technologie. Dagegen hätten Branchen wie Immobilien, Einzelhandel und Industrie auf die Konjunktur mehr Einfluss als auf den Aktienmarkt.

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    Der US-Markt biete momentan noch ein höheres Gewinnwachstum der Unternehmen, so die Expertin weiter. Der Abstand zu Europa verringere sich allerdings 2027. In den USA gebe es eine enorme Konzentration auf den Tech-Sektor mit 43 Prozent der Konzerngewinne im S&P 500 . Im Stoxx Europe 600 seien es lediglich 7 Prozent./ag/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 818,4 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.001,50USD. Von den letzten 4 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.220,00USD was eine Bandbreite von -70,70 %/+48,93 % bedeutet.





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