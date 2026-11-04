JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der bereinigte Umsatz des dänischen Pharmakonzerns habe die Konsensschätzung um acht Prozent übertroffen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Der bereinigte operative Gewinn liege sogar um zwölf Prozent über der Markterwartung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 37,01EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
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