JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der bereinigte Umsatz des dänischen Pharmakonzerns habe die Konsensschätzung um acht Prozent übertroffen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Der bereinigte operative Gewinn liege sogar um zwölf Prozent über der Markterwartung./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 37,01EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,42 $ , was einem Rückgang von +-0,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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