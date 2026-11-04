JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bestätigt Auto1 mit Kursziel 34 Euro
- Diebel nennt Auto1-Zahlen etwas enttäuschend
- Umsatz und bereinigtes Ergebnis verfehlen Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel wertete diese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung als "etwas enttäuschend". Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis des Online-Händlers von Gebrauchtfahrzeugen hätten die Konsensschätzungen verfehlt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:50 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 17,50 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +73,51 %/+96,65 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 34 Euro
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Highlights für das dritte Quartal
- Absatz von 242.817 Fahrzeugen, ein Anstieg von 11,1% im Jahresvergleich
- Merchant-Absatz von 211.461 Fahrzeugen, ein Anstieg von 10,3% im Jahresvergleich
- Retail-Absatz von 31.356 Fahrzeugen, ein Anstieg von 16,2% im Jahresvergleich
- Bruttogewinn von 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich
- Bereinigtes EBITDA von 75,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 45,7% im Jahresvergleich
Auch eine AG1 kann sich nicht gegen den Markt stellen und der Markt sind die Autokäufer. Die Kaufzurückhaltung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit spürbar im GW Markt. Es wird sondiert gekauft, nicht mehr alles.