JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro

Auch eine AG1 kann sich nicht gegen den Markt stellen und der Markt sind die Autokäufer. Die Kaufzurückhaltung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit spürbar im GW Markt. Es wird sondiert gekauft, nicht mehr alles.

Die Neuwagenlager füllen sich, der Preisdruck von oben nimmt zu. Die Standtage erhöhen sich. Alles massive Kostenfaktoren.

Bei um die 15 - ich schrieb es hier vor Monden - halte ich die Hütte für halbwegs real bewertet.

Den Oktober warte ich noch ab, dann vielleicht eine kleine Long OS mit KO 13 und Ausstieg bei 18/19 spätestens 21/22. Ab 25/26 - sollte es überhaupt dahon gehen, short.