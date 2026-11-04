DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentliche neue Nachricht des Industrie- und Autozulieferers sei die einer weiteren Umstrukturierung in Europa./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 5,69EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 7,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
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