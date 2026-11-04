DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Initiativen zur Senkung von Kosten wolle der Hersteller von Verbindungstechnik die Profitabilität in Amerika und in der Region Europa/Naher Osten/Afrika verbessern./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 15,18EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

